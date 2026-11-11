MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Oyuncu Yılmaz Bayraktar ev sahibiyle mahkemelik oldu! 4 bin 250 TL'lik kira için karar çıktı

Oyuncu Yılmaz Bayraktar, Beyoğlu'nda kiracı olarak yaşadığı daire nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. 4 bin 250 TL olan kiranın 25 bin TL'ye çıkarılmasını isteyen ev sahibinin talebini kabul etmeyen Bayraktar, soluğu mahkemede aldı. Yaklaşık 6 katlık kira artışı talebiyle açılan davada karar çıktı.

Oyuncu Yılmaz Bayraktar ev sahibiyle mahkemelik oldu! 4 bin 250 TL'lik kira için karar çıktı
Mynet Haber Merkezi

Oyuncu Yılmaz Bayraktar, 6 yıldır oturduğu Beyoğlu'ndaki dairesinin kirası yüzünden ev sahibiyle mahkemelik oldu.

Yılmaz Bayraktar, Beyoğlu'nda oturduğu dairesine Jörg S. ile kontrat yapıp 2021 yılında taşındı. Oyuncu Bayraktar 2024 yılına gelindiğinde 4 bin 250 bin TL ödediği kirasına ev sahibi itiraz etti.

Oyuncu Yılmaz Bayraktar ev sahibiyle mahkemelik oldu! 4 bin 250 TL lik kira için karar çıktı 1

Sabah'ta yer alan habere göre; Jörg S., kiranın 25 bin TL olmasını istemesi üzerine Yılmaz Bayraktar talebi kabul etmedi. Bunun üzerine Jörg S., mahkemenin yolunu tutarak Yılmaz Bayraktar'a kira uyarlama davası (taraflar arasında imzalanan sözleşmede ortaya çıkan ön görülemeyen durum...) açtı.
Oyuncu Yılmaz Bayraktar ev sahibiyle mahkemelik oldu! 4 bin 250 TL lik kira için karar çıktı 2

Jörg S., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, kiracısının evinde çok ucuza oturduğunu belirtti. Jörg S., evinin emsal dairelerle kıyaslandığında fiyatının çok alt seviyede kalması üzerine dava açma zorunluluğunun doğduğunu ifade etti.

KİRANIN 6 KATINI İSTEDİ

Yılmaz Bayraktar'ın mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde ise zam artış oranının gerçekçi olmadığı kaydedilerek; kendisine yapılan zam oranının ödediği fiyatın 6 katı olduğunu ve talebi kabul etmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Duruşma geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Yapılan savunmaların ardından dosya karara bağlandı. Mahkeme Jörg S.'nin talebini reddetti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesinden sonra türbe...Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesinden sonra türbe...
Seyirci patladı: "Başrol değişti de biz mi anlamadık"Seyirci patladı: "Başrol değişti de biz mi anlamadık"

Anahtar Kelimeler:
Kira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Bu kez imzalar atılıyor

Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Bu kez imzalar atılıyor

Yıllara meydan okuyor! Sirkeyi bakın nasıl içiyor

Yıllara meydan okuyor! Sirkeyi bakın nasıl içiyor

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

Heyecanlandıran kulis: En düşük emekli maaşı için rakam verdi

Heyecanlandıran kulis: En düşük emekli maaşı için rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.