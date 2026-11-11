Oyuncu Yılmaz Bayraktar ev sahibiyle mahkemelik oldu! 4 bin 250 TL'lik kira için karar çıktı

Oyuncu Yılmaz Bayraktar, 6 yıldır oturduğu Beyoğlu'ndaki dairesinin kirası yüzünden ev sahibiyle mahkemelik oldu.

Yılmaz Bayraktar, Beyoğlu'nda oturduğu dairesine Jörg S. ile kontrat yapıp 2021 yılında taşındı. Oyuncu Bayraktar 2024 yılına gelindiğinde 4 bin 250 bin TL ödediği kirasına ev sahibi itiraz etti.

Sabah'ta yer alan habere göre; Jörg S., kiranın 25 bin TL olmasını istemesi üzerine Yılmaz Bayraktar talebi kabul etmedi. Bunun üzerine Jörg S., mahkemenin yolunu tutarak Yılmaz Bayraktar'a kira uyarlama davası (taraflar arasında imzalanan sözleşmede ortaya çıkan ön görülemeyen durum...) açtı.



Jörg S., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, kiracısının evinde çok ucuza oturduğunu belirtti. Jörg S., evinin emsal dairelerle kıyaslandığında fiyatının çok alt seviyede kalması üzerine dava açma zorunluluğunun doğduğunu ifade etti.

KİRANIN 6 KATINI İSTEDİ

Yılmaz Bayraktar'ın mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde ise zam artış oranının gerçekçi olmadığı kaydedilerek; kendisine yapılan zam oranının ödediği fiyatın 6 katı olduğunu ve talebi kabul etmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Duruşma geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Yapılan savunmaların ardından dosya karara bağlandı. Mahkeme Jörg S.'nin talebini reddetti.