11 yaşındaki Buse, skolyoz ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Giyinirken sırtında bir şişlik olduğu ve bu şişliğin 1 ay içerisinde hızla büyüyerek futbol topu boyutuna ulaştığı fark edilen 11 yaşındaki Buse Naz Çöçen, yapılan skolyoz ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Mersin’de yaşayan Çöçen ailesi, 11 yaşındaki kızları Buse Naz’ın sırtında giyinirken bir şişlik fark etti. İlk günlerde bir yumurta boyutunda olan şişlik, bir ay içerisinde hızla büyüyerek bir futbol topu ebatlarına ulaşınca aile kızlarını önce çocuk doktoruna gösterdi. Çocuk doktorunun ardından birkaç hekime daha başvuran aileye operasyonun riskli olduğu söylendi. Son olarak VM Medical Park Mersin Hastanesi’ne başvuran küçük kız, burada yapılan ‘skolyoz’ operasyonuyla sağlığına kavuştu. Kızının hastalığıyla ilgili konuşan baba Soner Çöçen, kızının rahatsızlığını fark ettiklerinde çocuk doktoruna gittiklerini belirterek, "Çocuk doktoru bizi başka bölümlere yönlendirdi. Doktorlar durumun çok vahim olduğunu ve skolyoz ameliyatının çok zor olduğunu söyledi. Başka bir hekimin yönlendirmesi ile Mustafa Hocamıza ulaştık. Hekimimize duyduğumuz güven sonucunda kızımızı ameliyat ettirmeye karar verdik. Kızımız ameliyatının ikinci gününde ayağa kalktı. Mustafa Hocamıza ve hastane çalışanlarına ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çeliktaş ise Buse Naz’ın ailesinin, kızlarının sırtının bir tarafında kamburluk olduğunu fark ederek kendilerine başvurduğunu söyledi. Ailenin kendilerine başvurana kadar aradan yaklaşık 2 aya geçtiğini kaydeden Çeliktaş, "Yaptığımız tetkiklerde hastamızda yaklaşık 56 derecelik bir skolyoz mevcut olduğunu saptadık. Normalde 0 derece olması gereken bu açının 56 derece olması, hastanın yaşını da göz önüne aldığımızda tedavi edilmediği takdirde, kamburluğun ve omurga eğriliğinin kalıcı olmasına, buna bağlı olarak akciğerde nefes alma problemlerine sebep olabilirdi. Hastamız büyüme çağında olduğu için bu durumun hızlı bir şekilde artması da sürpriz olmazdı" ifadelerini kullandı.

"Ameliyat yaklaşık 3,5 saat sürdü ve çok başarılı geçti"

25-40 derece aralığındaki eğrilikleri genellikle korse ile takip ettiklerini söyleyen Çeliktaş, 40 derece üzerindeki eğriliklerde ise genellikle ameliyat seçeneğinin ağır bastığını söyledi. Buse Naz’da da eğriliğin 56 dereceyi bulması nedeniyle ameliyat kararı aldıklarını belirten Prof. Dr. Çeliktaş, “Ameliyat yaklaşık 3.5 saat kadar sürdü ve çok başarılı geçti. Ülkemiz dünyada skolyoz cerrahisinde önde gelen ülkelerden biri. Hastamıza yaptığımız bu ameliyat sonucunda skolyoz derecesi yaklaşık 0 dereceye kadar indi. Normale döndü diyebiliriz. Ameliyattan sonraki gün hastamız hemen yatağının başında bir iki adım attı. 2. gün koridora kadar yürüdü ve 3. günde ise yataktan kendi kalkmaya başladı. Gayet rahat bir şekilde yürüdü. Hastamızı yaklaşık 5. günde taburcu ettik. Şu an mutlu bir şekilde evine gitti. Bundan sonra yıllık takiplerimizi yapacağız" şeklinde konuştu.

"8-12 yaş arasındaki kız çocukları düzenli kontrol edilmeli"

Haziran ayının ‘Skolyoz Farkındalık Ayı’ olması sebebiyle ailelere önerilerde de bulunan Çeliktaş, “Ailelerin çocuklarını muhakkak omuzlarında dengesizlik var mı, bel oyuntularında farklılık var mı diye kontrol etmelerini öneriyorum. Özellikle 8-12 yaş arasındaki kız çocukları olan ebeveynlerin ayda bir defa kontrol etmeleri gerekir. Böyle bir eğrilik, kamburluk veya eşitsizlik varsa erkenden fark ederek ameliyatsız bir şekilde ya da ameliyat şartsa ameliyat yöntemiyle çocuklarının ileri evre skolyoza ulaşmadan tedavi edilmesini mümkün olacaktır" diye konuştu.



