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11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, gizlendiği ormanda jandarmaya yakalandı

07.12.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gemlik ilçesine bağlı Haydariye Mahallesi’nde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası alan İ.K., kaçarak ormanlık alana saklandı.

Zanlının yakalanması için ormanlık alanda arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu İ.K.’nin saklandığı yeri bularak kıskıvrak yakaladı.

Ekiplerce adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

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