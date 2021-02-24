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112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

24.02.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Karabük’te 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 112 numarası altında toplanarak tek numara üzerinden yürütülen Acil Çağrı Hizmetleri ile ilgili genel değerlendirmede bulunuldu.Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirilen ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konularında görüşüldüğü toplantıda Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hasan Çırakoğlu tarafından kurumun çalışmaları, personel durumu, teknik konular, çağrı istatistikleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren konular hakkında bilgi verildi.Sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye, orman vb.

Karabük’te 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 112 numarası altında toplanarak tek numara üzerinden yürütülen Acil Çağrı Hizmetleri ile ilgili genel değerlendirmede bulunuldu.
Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirilen ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konularında görüşüldüğü toplantıda Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hasan Çırakoğlu tarafından kurumun çalışmaları, personel durumu, teknik konular, çağrı istatistikleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren konular hakkında bilgi verildi.
Sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye, orman vb. gibi acil ihtiyaç duyulan durumlarda “112” altında tek numara üzerinden hizmet verilmesinin zaman kaybının önüne geçilerek, etkin, hızlı ve olaylara zamanında ve doğru müdahale açısından büyük bir kolaylık sağladığını belirten Vali Fuat Gürel, vatandaşların 112 acil çağrı numarasını gereksiz çağrılarla, bilgi alma amaçlı durumlarla meşgul etmemelerini gerektiğini kaydetti.
Toplantıya Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ile koordinasyon kurulu üyeleri katıldı.

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

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