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TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi!

Vincenzo Montella ile cuma günü yollar ayrılabilir. TFF, Arda Turan'a çifte görev teklifi planlıyor.

TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi!
Emre Şen

Gazeteci Yakup Çınar'ın aktardığı bilgilere göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyonda yaşanan istifa dalgasına ve seçim gündemine rağmen göreve devam etmeyi düşünüyor. Çınar, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile cuma günü yolların ayrılabileceğini de öne sürdü.

HACIOSMANOĞLU GÖREVE DEVAM ETMEK İSTİYOR

TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi! 1

Çınar'ın paylaştığı bilgilere göre Hacıosmanoğlu, masadaki seçim gündemine karşın koltuğu bırakmayı düşünmüyor. Cuma günü yapılacak toplantıda A Milli Takım, Montella ve hakem olaylarının masaya yatırılacağı, Türk futbolunu ilgilendiren önemli kararların çıkabileceği belirtiliyor.

CUMA GÜNÜ MONTELLA'YA VEDA OLABİLİR

TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi! 2

Çınar'a göre Montella ile cuma günü yollar ayrılabilir. A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk dört maçını kaybetti. Fransa'ya 1-0, İtalya'ya Bursa'da 4-1, Belçika'ya deplasmanda 3-0 ve Bologna'da yeniden İtalya'ya 3-1 yenilen ay-yıldızlılar, bu maçlarda 2 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Belçika ve İtalya deplasmanlarında tribünlerden Montella'ya istifa çağrıları yükseldi. Federasyon yönetiminin İtalyan teknik adama 5 aylık maaşını tazminat olarak ödemeyi planladığı da daha önce öne sürülmüştü.

ARDA TURAN'A ÇİFTE GÖREV TEKLİFİ

TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi! 3

Yakup Çınar, teknik direktör konusunda edindiği bilgileri de paylaştı. Çınar'a göre TFF, Arda Turan'a hem Shakhtar Donetsk'i hem de A Milli Takım'ı çalıştırması için teklif yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz aylarda da Turan'a milli takım teklif edildiği, ancak Shakhtar ile devam etmek isteyen teknik adamın bunu geri çevirdiği öne sürülmüştü.

ARDA TURAN'IN SHAKHTAR KARNESİ

TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi! 4

Shakhtar Donetsk'in başında geçen sezon Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Turan, takımı UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale kadar taşımıştı. Hacıosmanoğlu ve yönetiminin Montella sonrası dönem için hazırladığı planın cuma günü yapılacak toplantıda netleşmesi bekleniyor.

TAZMİNAT RAKAMI NETLEŞTİ

TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi! 5

Montella'nın aylık yaklaşık 183 bin euro, yıllık 2,2 milyon euro kazandığı belirtilirken, federasyonun İtalyan teknik adama 5 aylık maaşını tazminat olarak ödeyeceği ifade ediliyor. Bu da 900 bin euroyu aşan bir tutar anlamına geliyor.

Daha önce tazminat konusunda farklı rakamlar dolaşıma girmişti. Bir iddiaya göre sözleşmedeki madde gereği 3 aylık maaşa denk gelen yaklaşık 550 bin euro, bir diğerine göre ise kalan süre hesabıyla 5 milyon euroyu aşan bir tutar ödenecekti.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYORDU

TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi! 6

İtalyan teknik adamın TFF ile sözleşmesi 31 Temmuz 2028'e, yani EURO 2028'in sonuna kadar uzatılmıştı. Maaşı da 2025'te yapılan düzenlemeyle 1,8 milyon euroden 2,2 milyon euroya çıkarılmıştı. Federasyonda yaşanan istifa dalgasının sürdüğü günlerde alınan karar, A Milli Takım'da yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

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