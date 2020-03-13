112 acil çağrı merkezi çalışanlarına tatbikat

Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde görevli personele yönelik yangına müdahale, yangından korunma ve bina tahliyesi konularında eğitim verilerek tatbikat gerçekleştirildi.

Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sonucu gerçekleştirilen eğitimin ardından düzenlenen tatbikatta 112 personelinin yangına müdahale konusunda edindikleri bilgileri uygulayarak söndürme işlemi yaptı. Tatbikatın sonunda 112 Acil Çağrı Merkezi personeli itfaiye aracından uzatılan merdivenle binadan tahliye edildi.

