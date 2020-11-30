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112 Acil çağrı merkezi inşaatında sona doğru

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.11.2020 15:50 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Özel İdaresi tarafından yapımı takip edilerek inşaat çalışmalarında sona gelinen 12 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu.Vali Mahmut Çuhadar, seramik zemin kat, asma tavan ve dış cephe mantolama işleri tamamlanan projenin, mekanik, elektrik ve dış cephe kaplama işlerinde sona gelinen hizmet binasını gezerek, devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.İçişleri Bakanlığı tarafından 112 acil sağlık, 155 polis imdat, 156 jandarma ile 110 itfaiye ve diğer acil çağrıların tek çatı altında toplanmasına yönelik olarak bütün illerde hayata geçirilmekte olan ve bünyesinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)’in de yer aldığı 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasının tamamlanıp faaliyete geçmesiyle birlikte tüm acil yardım numaraları tek bir merkezde toplanmış olacak.Binanın son durumunu yerinde inceleyen Vali Mahmut Çuhadar, çalışmaların aynı hassasiyetle devam ettirilerek, 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binasının bir an önce bitirilmesi için ilgililere talimat verdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Özel İdaresi tarafından yapımı takip edilerek inşaat çalışmalarında sona gelinen 12 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu.
Vali Mahmut Çuhadar, seramik zemin kat, asma tavan ve dış cephe mantolama işleri tamamlanan projenin, mekanik, elektrik ve dış cephe kaplama işlerinde sona gelinen hizmet binasını gezerek, devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 112 acil sağlık, 155 polis imdat, 156 jandarma ile 110 itfaiye ve diğer acil çağrıların tek çatı altında toplanmasına yönelik olarak bütün illerde hayata geçirilmekte olan ve bünyesinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)’in de yer aldığı 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasının tamamlanıp faaliyete geçmesiyle birlikte tüm acil yardım numaraları tek bir merkezde toplanmış olacak.
Binanın son durumunu yerinde inceleyen Vali Mahmut Çuhadar, çalışmaların aynı hassasiyetle devam ettirilerek, 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binasının bir an önce bitirilmesi için ilgililere talimat verdi.

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