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112 Ekipleri 6 ayda 24 bin 898 vakaya müdahale etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğine bağlı sağlık ekipleri 2020 yılının ilk 6 ayında 24 bin 898 hastaya müdahale etti.Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğine bağlı acil sağlık ekipleri yılın ilk 6 ayında 866 trafik kazasına, 85 intihar vakasına, 43 iş kazasına, 327 yaralanmaya, 12 yangın ve 23 bin 565 medikal vaka olmak üzere toplam 24 bin 898 vakaya müdahale edildi.

112 Ekipleri 6 ayda 24 bin 898 vakaya müdahale etti

Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğine bağlı sağlık ekipleri 2020 yılının ilk 6 ayında 24 bin 898 hastaya müdahale etti.
Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğine bağlı acil sağlık ekipleri yılın ilk 6 ayında 866 trafik kazasına, 85 intihar vakasına, 43 iş kazasına, 327 yaralanmaya, 12 yangın ve 23 bin 565 medikal vaka olmak üzere toplam 24 bin 898 vakaya müdahale edildi. 24 Bin 898 vakaya müdahale eden sağlık ekiplerine aynı zamanda binlerce asılsız çağrıda bulunuldu. Sağlık ekipleri 112 Acil hattının gereksiz yere meşgul edilmemesini, acil bir durum ve ya hasta olmadıkça aranmaması gerektiğini belirterek, herkese sağlıklı günler diledi.

112 Ekipleri 6 ayda 24 bin 898 vakaya müdahale etti

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