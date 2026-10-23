Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul'da sahne aldığı sırada rahatsızlandı.
Şarkı söylediği esnada fenalaşan ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Sedyeyle restorandan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Bulut'un genel sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.
Şarkıcı Hakkı Bulut, İstanbul’da bir mekanda sahnede şarkı söylediği sırada rahatsızlandı. Fenalaşan Bulut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi https://t.co/0Td515XNh3— Mynet (@mynet) October 23, 2026