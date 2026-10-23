MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da bir restoranda sahne alan ünlü şarkıcı Hakkı Bulut sahnede şarkı söylediği sırada rahatsızlandı. Restorana gelen sağlık ekipleri Bulut'u ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı
Recep Demircan

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul'da sahne aldığı sırada rahatsızlandı.

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı 1

SAHNEDE RAHATSIZLANAN HAKKI BULUT HASTAYE KALDIRILDI

Şarkı söylediği esnada fenalaşan ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı 2

Sedyeyle restorandan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Bulut'un genel sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Film setinde fenalaşan yönetmen hastaneye kaldırıldıFilm setinde fenalaşan yönetmen hastaneye kaldırıldı
Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey'iydi! Son hali ortaya çıktıKurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey'iydi! Son hali ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Hakkı Bulut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

İki farklı anket, iki farklı sonuç! Hem zirve hem oy oranları değişti; CHP ile MHP'nin sıralaması dikkat çekti

İki farklı anket, iki farklı sonuç! Hem zirve hem oy oranları değişti; CHP ile MHP'nin sıralaması dikkat çekti

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Dünya şampiyonunu devreye soktu! Hiç sıra beklemedi

Dünya şampiyonunu devreye soktu! Hiç sıra beklemedi

1 milyondan fazla kişinin borcu silinecek! Hazırlıklar başladı

1 milyondan fazla kişinin borcu silinecek! Hazırlıklar başladı

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.