Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Galatasaray'da henüz yeni sözleşme imzalamayan genç kaleci Jankat Yılmaz'a Fransa'dan talip çıktı. Lille'in ilgilendiği Jankat'ın sözleşme uzatmak için ilk 11 garantisi istediği öne sürülürken, sarı-kırmızılıların kaleci planlamasıyla ilgili de dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

LİLLE, JANKAT YILMAZ İÇİN DEVREDE

Daha önce kadrosunda birçok Türk futbolcuya yer veren Lille'in, Galatasaray ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Jankat Yılmaz'ı gündemine aldığı aktarıldı. Genç kalecinin sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, tarafların sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.

JANKAT YILMAZ'IN SÖZLEŞME TALEBİ BELLİ OLDU

Gazeteci Kutlu Akpınar, Jankat Yılmaz'ın sözleşme görüşmelerindeki beklentilerine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Akpınar, genç kalecinin düzenli forma şansı istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Jankat'ın sözleşme uzatmak için talepleri şu an için karşılanabilir düzeyde değil. Jankat'ın isteği belli dönemlerde 11 garantisi. O yüzden Jankat'la bir anlaşma sağlanamadı. 11 garantisi de verilmiyorsa sözleşme uzatıp kiralık gitmek istemiyor.”

BERKE ÖZER İDDİASI: LİLLE MAÇINDAKİ SEVİNÇ DETAYI

Gazeteci Serhan Türk ise Galatasaray'ın kaleci arayışına girebileceğini ve bu kapsamda Berke Özer ile görüşme ihtimalinin bulunduğunu öne sürdü. Ancak Türk, Berke Özer'in Lille-Galatasaray maçındaki sevinç gösterisinin ardından bu ihtimalin zayıfladığını düşündüğünü belirtti.

Serhan Türk, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Jankat Yılmaz ile ilgili ufak sıkıntı var. Oyuncunun bazı istekleri var. Bundan dolayı Galatasaray, bir kaleci arayışına girebilirdi, bu anlamda Berke Özer ile görüşme olabilirdi ama Lille-Galatasaray maçındaki anormal sevinci sonrası bu isteğin olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da böyle bir durum söz konusuydu.”