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Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa deplasmanında Lille'i 4-2 mağlup eden Galatasaray'da maçın ardından transfer gündemi hareketlendi. Sarı-kırmızılıların genç kalecisi Jankat Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini korurken, Lille'in sözleşmesi henüz uzatılmayan oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi
Burak Kavuncu
Jankat Yılmaz

Jankat Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da henüz yeni sözleşme imzalamayan genç kaleci Jankat Yılmaz'a Fransa'dan talip çıktı. Lille'in ilgilendiği Jankat'ın sözleşme uzatmak için ilk 11 garantisi istediği öne sürülürken, sarı-kırmızılıların kaleci planlamasıyla ilgili de dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

LİLLE, JANKAT YILMAZ İÇİN DEVREDE

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille den transfer hamlesi 1

Daha önce kadrosunda birçok Türk futbolcuya yer veren Lille'in, Galatasaray ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Jankat Yılmaz'ı gündemine aldığı aktarıldı. Genç kalecinin sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, tarafların sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.

JANKAT YILMAZ'IN SÖZLEŞME TALEBİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille den transfer hamlesi 2

Gazeteci Kutlu Akpınar, Jankat Yılmaz'ın sözleşme görüşmelerindeki beklentilerine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Akpınar, genç kalecinin düzenli forma şansı istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Jankat'ın sözleşme uzatmak için talepleri şu an için karşılanabilir düzeyde değil. Jankat'ın isteği belli dönemlerde 11 garantisi. O yüzden Jankat'la bir anlaşma sağlanamadı. 11 garantisi de verilmiyorsa sözleşme uzatıp kiralık gitmek istemiyor.”

BERKE ÖZER İDDİASI: LİLLE MAÇINDAKİ SEVİNÇ DETAYI

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille den transfer hamlesi 3

Gazeteci Serhan Türk ise Galatasaray'ın kaleci arayışına girebileceğini ve bu kapsamda Berke Özer ile görüşme ihtimalinin bulunduğunu öne sürdü. Ancak Türk, Berke Özer'in Lille-Galatasaray maçındaki sevinç gösterisinin ardından bu ihtimalin zayıfladığını düşündüğünü belirtti.

Serhan Türk, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Jankat Yılmaz ile ilgili ufak sıkıntı var. Oyuncunun bazı istekleri var. Bundan dolayı Galatasaray, bir kaleci arayışına girebilirdi, bu anlamda Berke Özer ile görüşme olabilirdi ama Lille-Galatasaray maçındaki anormal sevinci sonrası bu isteğin olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da böyle bir durum söz konusuydu.”

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Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray lille
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