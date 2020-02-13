YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. 112 ekipleri diyaliz hastasına güçlükle ulaşabildi

112 ekipleri diyaliz hastasına güçlükle ulaşabildi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 13.02.2020 14:13 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, 112 ekipleri kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlüğü çeken diyaliz hastasına ulaşarak tedavi imkanı sağladı.İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ekibipleri imkanlarını seferber ederek diyaliz hastası imdadına koştu.112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarla hareket eden ekipler, merkeze bağlı Bağbaşı Mahallesi’nden gelen vaka ihbarı üzerine mahalle yolunda diyaliz hastası olan S.

112 ekipleri diyaliz hastasına güçlükle ulaşabildi

Kırşehir’de, 112 ekipleri kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlüğü çeken diyaliz hastasına ulaşarak tedavi imkanı sağladı.
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ekibipleri imkanlarını seferber ederek diyaliz hastası imdadına koştu.
112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarla hareket eden ekipler, merkeze bağlı Bağbaşı Mahallesi’nden gelen vaka ihbarı üzerine mahalle yolunda diyaliz hastası olan S. Garip’e (72) ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştiren sağlık ekibi hastanın Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkini gerçekleştirdi.
112 Acil Sağlık Hizmetleri; 35 Ambulans, 2 Adet Arazi Tipi (Paletli) Ambulans, 1 Adet Yoğun Bakım (Obez) Ambulansı, 1 Adet çoklu (4 Sedyeli) Ambulans olmak üzere Kırşehir’de, toplamda 39 Ambulans ile vatandaşlara hizmet veriyor.

112 ekipleri diyaliz hastasına güçlükle ulaşabildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Kırşehir Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:32
Öğle
13:03
İkindi
15:56
Akşam
18:24
Yatsı
19:42

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Kaya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırşehir’de, şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir’de, şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir’de karla mücadele çalışmaları

Kırşehir’de karla mücadele çalışmaları

Kardeşini hava alanına bıraktıktan sonra geçirdiği kaza da yaşamını yitirdi

Kardeşini hava alanına bıraktıktan sonra geçirdiği kaza da yaşamını yitirdi

Kaman ilçesi Kurancılı Beldesinde, vatani görevine gidecek gençlere kına gecesi düzenlendi

Kaman ilçesi Kurancılı Beldesinde, vatani görevine gidecek gençlere kına gecesi düzenlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.