Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Son olarak Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkide aradığını bulamayan güzel oyuncu yeni aşka yelken açtı. Cemre Baysel futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşıyor.

Birlikteliklerini doğrulayan Baysel, "Ben size bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte" demişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra Topçu da aşkını gizlememeye başladı.

Emirhan Topçu Cemre Baysel'in fotoğrafını kalp emojisi ile takipçileriyle paylaştı.