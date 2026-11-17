Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketliliği erken başladı. Kadrosuna kattığı dünya çapındaki yıldızlarla adından söz ettiren sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir listesinde yer alan Portekizli süper star Bruno Fernandes için şartları zorlama kararı aldı.

MANCHESTER UNITED'DA DEĞİŞİM RÜZGARI VE NİCO PAZ PLANI

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da kâbus gibi başlayan sezonun ardından Michael Carrick ile yollar ayrılırken, takımın başına 19 Kasım itibarıyla Mauricio Pochettino'nun geleceği kesinleşti. Arjantinli teknik adamın yönetimden ilk transfer talebinin, İtalya Serie A ekiplerinden Como'da forma giyen 22 yaşındaki genç yetenek Nico Paz olduğu öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United'ın Nico Paz transferini bitirmesi durumunda, kulüpteki geleceği tartışma konusu olan ve sözleşme uzatmaya yanaşmayan kaptan Bruno Fernandes ile ara transfer döneminde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY PUSUDA, RAFAEL LEAO DEVREDE

İngiltere'deki bu hareketli süreci yakından takip eden Galatasaray yönetiminin transfer için pusuya yattığı belirtildi. Öte yandan sarı-kırmızılı takımın bir diğer dünya yıldızı Rafael Leao'nun da vatandaşı Bruno Fernandes'i İstanbul'a gelmeye ikna etmek amacıyla devreye girmeye hazır olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın, şartların oluşması durumunda kış transfer döneminde yılın hamlesine imza atmak için tüm imkanları seferber etmesi bekleniyor.