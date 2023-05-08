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112 ekipleri müdahaleye gittiği şahıs tarafından saldırıya uğradı

08.05.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 112 Acil Sağlık Ekipleri müdahale etmeye gittiği bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

112 ekipleri müdahaleye gittiği şahıs tarafından saldırıya uğradı

Beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye gelen polisler şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 112 Acil Sağlık Ekipleri, yerde yatan sağlık durumu kötü olan bir kişi olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine durumu kötü olan Emrah D.’yi yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekipleri müdahale etmek isterken Emrah D. bir anda ambulansta bulunan doktorlara saldırmaya başladı. Bunun üzerine sağlık çalışanları beyaz kod verdi.

Beyaz kod üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler bölgeye gelerek şüpheli Emrah D.’yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Basın mensuplarının “Yardıma gelen sağlıkçılara neden saldırdın?” sorusuna Emrah D.’nin sadece kafasını sallayarak cevap vermesi de dikkat çekti.

Öte yandan, Emrah D.’nin aşırı alkollü olduğu öğrenildi.

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