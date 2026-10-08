SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın Oulai tutkusu yeniden alevlendi: Kiralık formül

Galatasaray, Fiorentina'da mutsuz olan 20 yaşındaki Christ Inao Oulai için ara transferde kiralama formülüyle resmi girişime hazırlanıyor.

Galatasaray'ın Oulai tutkusu yeniden alevlendi: Kiralık formül
Emre Şen

Galatasaray yönetimi, geçen sezonun devre arasından bu yana listesinde bulunan Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçme kararı aldı. Fiorentina'da istediği süreyi bulamadığı için mutsuz olduğu belirtilen 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

OULAI TUTKUSU YENİDEN ALEVLENDİ

Galatasaray ın Oulai tutkusu yeniden alevlendi: Kiralık formül 1

Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği genç orta saha için sarı-kırmızılıların, ara transfer döneminde Fiorentina ile resmi temas kurması planlanıyor.

KİRALIK FORMÜLÜ VE SATIN ALMA OPSİYONU

Galatasaray ın Oulai tutkusu yeniden alevlendi: Kiralık formül 2

İlk aşamada transferi kiralama yöntemiyle bitirmeyi hedefleyen yönetimin, pazarlıkların seyrine göre sözleşmeye satın alma opsiyonu maddesini de ekletmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

FIORENTINA'DA BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Galatasaray ın Oulai tutkusu yeniden alevlendi: Kiralık formül 3

Oulai, Temmuz 2026'da Trabzonspor'dan Fiorentina'ya 26 milyon euro garanti bonservis ve 4 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında transfer olmuştu. Fildişi Sahili Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda sergilediği performansın ardından İtalya'ya giden genç oyuncu, bu sezon Fiorentina formasıyla 5 maçta 245 dakika süre aldı, son maçlarda ise forma giyemedi.

TRABZONSPOR'UN KASASINA YÜZDE 10

Galatasaray ın Oulai tutkusu yeniden alevlendi: Kiralık formül 4

Oulai'yi 2025 yazında Fransa'nın Bastia takımından 5,5 milyon euroya kadrosuna katan Trabzonspor, Süper Lig'de 25 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans görmüştü. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek net bedelin yüzde 10'u bordo-mavili ekibe ödenecek. Fiorentina'nın yaptığı yatırım göz önüne alındığında, İtalyan ekibin benzer bir bonservis seviyesi talep edebileceği değerlendiriliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barcelona'dan Galatasaray maçı için sürpriz iddia!Barcelona'dan Galatasaray maçı için sürpriz iddia!
Hacıosmanoğlu'nun Montella inadı! Elindeki tek kozu oynamıyorHacıosmanoğlu'nun Montella inadı! Elindeki tek kozu oynamıyor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Oulai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını neden kapattı! Sebebini ilk defa açıkladı

Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını neden kapattı! Sebebini ilk defa açıkladı

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın ifadelerinden detaylar ortaya çıktı!

Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın ifadelerinden detaylar ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.