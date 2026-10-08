Galatasaray'ın Oulai tutkusu yeniden alevlendi: Kiralık formül

Galatasaray yönetimi, geçen sezonun devre arasından bu yana listesinde bulunan Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçme kararı aldı. Fiorentina'da istediği süreyi bulamadığı için mutsuz olduğu belirtilen 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

OULAI TUTKUSU YENİDEN ALEVLENDİ

Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği genç orta saha için sarı-kırmızılıların, ara transfer döneminde Fiorentina ile resmi temas kurması planlanıyor.

KİRALIK FORMÜLÜ VE SATIN ALMA OPSİYONU

İlk aşamada transferi kiralama yöntemiyle bitirmeyi hedefleyen yönetimin, pazarlıkların seyrine göre sözleşmeye satın alma opsiyonu maddesini de ekletmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

FIORENTINA'DA BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Oulai, Temmuz 2026'da Trabzonspor'dan Fiorentina'ya 26 milyon euro garanti bonservis ve 4 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında transfer olmuştu. Fildişi Sahili Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda sergilediği performansın ardından İtalya'ya giden genç oyuncu, bu sezon Fiorentina formasıyla 5 maçta 245 dakika süre aldı, son maçlarda ise forma giyemedi.

TRABZONSPOR'UN KASASINA YÜZDE 10

Oulai'yi 2025 yazında Fransa'nın Bastia takımından 5,5 milyon euroya kadrosuna katan Trabzonspor, Süper Lig'de 25 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans görmüştü. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek net bedelin yüzde 10'u bordo-mavili ekibe ödenecek. Fiorentina'nın yaptığı yatırım göz önüne alındığında, İtalyan ekibin benzer bir bonservis seviyesi talep edebileceği değerlendiriliyor.