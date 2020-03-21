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112 personelinde "evde kalın" çağrısı

MALATYA HABERLERİ  | 21.03.2020 15:43 | Son Güncelleme

Malatya’da 112 çalışanları görevleri başındaki sağlıkçılar, kendilerine yardımcı olmak isteyen vatandaşların evde kalın mesajı verdi.Malatya 112 Komuta merkezi çalışanları, kartonlara yazdıkları "Biz senin için burada kalıyoruz, lütfen sen de bizim için evinde kal" ifadesi ile vatandaşlara mesaj verdi.

112 personelinde "evde kalın" çağrısı

Malatya’da 112 çalışanları görevleri başındaki sağlıkçılar, kendilerine yardımcı olmak isteyen vatandaşların evde kalın mesajı verdi.
Malatya 112 Komuta merkezi çalışanları, kartonlara yazdıkları "Biz senin için burada kalıyoruz, lütfen sen de bizim için evinde kal" ifadesi ile vatandaşlara mesaj verdi. Sağlık çalışanları adına sosyal medyadan paylaşım yaparak vatandaşlara çağrıda bulunan Malatya Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Yetek, "Korona virüs salgınında unutmayın, sorun küresel, mücadele ulusal. Sizler lütfen destek olmak adına evinizde kalın. Dünya Sağlık örgütü tarafından Pandemi olarak kabul edilen Covid -19 salgını sebebi ile halkımızın tedbirli olması şarttır. Bu süreçte gece gündüz demeden her an görevinin başında bulunan sağlık çalışanlarımızı alkışlayarak hatırladığımız gibi, gelin kulak verelim, izleyelim ve ne olur bu sefer anlayalım. Bizler sizin için çalışıyor, sizlerin adına mücadele ederken kendimizi riske etmeyi düşünmüyoruz. Ancak sizler lütfen destek olmak adına evinizde kalın. Unutmayın, sorun küresel, mücadele ulusal. Bu nedenle uyarılara dikkat edin" ifadelerini kullandı

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