112 ve UMKE ekipleri çetin kış görevine hazır

Van’da 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, zorlu coğrafyada yolu kapanan bölgelerde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için göreve hazır.

Van ve çevresinde çetin geçen kış aylarında yolu kapanan bölgelerde hastaların imdadına yetişmek için görevli kahraman 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri tüm hazırlıklarını tamamladı. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan imkanlar sayesinde, kış şartlarına uygun donatılan çelik paletli ve kar paletli ambulanslarla engelleri aşarak vakaya en hızlı şekilde müdahale ediliyor.

Konuya ilişkin konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, 51 istasyon, 45 ayrı noktada içlerinde haberleşme, lojistik araçlarla beraber 89 kar aracı ve bir helikopterle acil sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirmesi için 728 kişilik personelle hizmet verildiğini belirtti. Bölgenin coğrafi ve iklim şartları nedeniyle kış aylarının çetin geçtiğini hatırlatan Dr. Tatlı, “Özellikle kırsal alanlarda ulaşım güçlüğü çektiğimiz bölgelerimiz olmaktadır. Bu bölgelerimizde devletimizin diğer kurumları olan karayollarımız ve belediyelerimizle ulaşım güçlüğü olan ve kapanan yolların açılması sağlanmaktadır. 58 panelvan ambulansımız, 29 tanesi 4x4 panelvan, 7’si arazi tipi pajero ambulans, 3’ü 4 yataklı ambulans, 4 UMKE arazi aracı, bir acil müdahale aracı, bir adet obez, 3 çelik paletli snowtrack, bir adet kar motosikleti, bir ambulans helikopterimizle kış aylarına hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bir snowtrack, bir adet pajero, bir adet 4x4 panelvan, bir adet pajero, 4 adet 4x4 panelvan ambulans, hizmetlerimizi bildiğiniz gibi 112 acil çağrı merkezine düşen çağrılar üzerinden vermekteyiz” dedi.

Acil olmayan durumlarda 112 acil çağrı merkezinin aranmasının zorlu şartlarda görev yapan ekiplerin meşgul edilmesinin acil yardıma ihtiyaç duyulan vatandaşlara ulaşmakta güçlük yaşandığını dile getiren Tatlı, “Bu durumda halkımızın acil yardım ihtiyaçlarında gecikme yaşanmaktadır. Bu yüzden halkımız çok duyarlı olup gerçekten acil sağlık yardımı ihtiyaçlarında 112 acil çağrı merkezimizi aramasını rica ederiz” diye konuştu.

