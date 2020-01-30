112’den ilk yardım eğitimi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üye, kursiyer ve katılımcılarına Samsun İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 112 Acil Komuta ve Kontrol Merkezinde verilen eğitime 13 kişi katıldı. İki gün süren eğitimin ardından yazılı sınav yapıldı. Yazılı sınavı geçen katılımcılar sonrasında uygulamalı eğitime alındı. Yazılı sınavı geçenlere uygulamalı ilk yardım teknikleri gösterildi.

İlk yardımın önemine işaret eden KADEM Samsun Temsilcisi Meral Kıvırcı, “İlk yardım eğitimi her vatandaşın alması gereken çok önemli bir eğitim, hatta sorumluluk. Bilinçli ve eğitimli bir ilk yardımcı hayat kurtarmanın ilk halkasıdır. İlk yardım eğitimleri çok yaygınlaşmalı. Milletçe yardımsever bir toplumuz. Yardım ederken bilgili ve bilinçli olmak, önce zarar verme ilkesine uygun davranmak çok önemli. İlk yardım eğitimlerinin yaygınlaşmasına bizler de vesile olmak istiyoruz” dedi.

