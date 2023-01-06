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112’yi asılsız ve gereksiz arayanlara ceza

06.01.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Valiliği, 112 acil çağrı merkezini asılsız ve gereksiz arama yapanlara idari para cezasının uygulanacağını duyurdu.

112’yi asılsız ve gereksiz arayanlara ceza

112 acil çağrı merkezine yapılan çağrıların büyük çoğunluğunun asılsız çağrı olması nedeniyle Valilik tarafından idari yaptırım kararı alındı. Asılsız ve gereksiz yapılan çağrılardan dolayı idari para cezası kesilirken, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Ülkemizde farklı acil yardım çağrıları için birden fazla acil çağrı numarası kullanılmaktayken vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı bilmeleri, acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay mahalline ulaştırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde 3152 Sayılı Kanunun 28. maddesine istinaden, Valiliğimiz uhdesinde 112 Acil Çağrı Merkezi kurulmuştur.

Ancak 2022 yılı istatistiklere göre Adıyaman Valiliği Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 66,5’ini gereksiz çağrılar oluşturmaktadır. Bu durum kamu personeli ile araç ve gereçlerinin fuzuli olarak meşguliyetine sebebiyet verdiği gibi gerçek acil durumu olan vatandaşlara da süratle ulaşılmasını engelleyebilmektedir.
Bu nedenle 112 Acil Çağrı hattından gerçek acil durumu ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için usulsüz arama yaparak hatları meşgul eden şahısların bu menfi davranışlarından vazgeçirilmesi ve bu kişilerin sayılarının düşürülmesi için yasal bir yaptırıma tabi tutulmaları caydırıcı nitelikte olacaktır. Bu itibarla aşağıdaki bazı idari uygulamaların Valiliğimizce yapılması hasıl olmuştur.

112 Acil Çağrı Merkezinin asılsız ihbar dışında kalan taciz, küfür içerikli konuşma, müzik dinletme, sessiz çağrı ve acil çağrı çerçevesinde olmayan gereksiz aramalarla meşgul eden kişilere, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9/Ç, 11/C ve 66. Maddeleri ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinde düzenlenen ‘Emre Aykırı Davranış’ içerisinde değerlendirilecek ve Valiliğimiz tarafından bu kişilere idari para cezası uygulanacaktır.

Türk Ceza Kanunu içerisine giren fiiller hakkında ise Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.”

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