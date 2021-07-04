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12-14 Yaş Altı Eskrim Açık Turnuvası Ankara'da tamamlandı

04.07.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12-14 Yaş Altı Eskrim Açık Turnuvası Ankara'da tamamlandı

Ankara'da düzenlenen 12-14 Yaş Altı Eskrim Açık Turnuvası sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, altı gün sürdü. Turnuvada, 27 ilden 622 eskrimci mücadele etti. Dereceye giren sporcular, madalya ve başarı sertifikaları ile ödüllendirildi.

12 yaş altı epe kategorisinde erkeklerde Sıddık Arda Özgün, kızlarda Zülal Can, 14 yaş altı epede erkeklerde Yusufcan Özkoku, kızlarda Berra Canbolat birinci oldu.

Turnuvada 12 yaş altı flöre kategorisinde erkeklerde Ata Melik Boz, kızlarda Alara Atmaca, 14 yaş altı flörede erkeklerde Kıvanç Kırtay, kızlarda yine Alara Atmaca birinciliği elde etti.

Kılıç kategorisinde ise 12 yaş altında erkeklerde Uluç Eke Güven, kızlarda İrem Melek Bayrak, 14 yaş altında erkeklerde Yiğit Ayaz, kızlarda Deniz Duvan şampiyonluğa ulaştı.

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