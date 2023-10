12 ay turizm şehri olan Mardin, sonbahar yoğunluğunu yaşıyor

Deprem nedeniyle rezervasyonlarını erteleyen turistlerin kış sezonunda gelmeyi planladıklarını aktaran Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, bu sezonda eylül, ekim ve kasım aylarının yoğun olduğunu söyledi.

Eylül ve ekim ayını çok iyi şekilde geçirdiklerini ifade eden Güngör, "Şubat ayında Türkiye’yi yasa boğan bir deprem yaşadık. Misafirlerimiz rezervasyonlarını eylül ve ekim ayına aktarıp iptal etmediler. Mardin, artık 12 ay turizm şehri oldu. Misafir çok keyifli günler geçiriyor. Bizim de en büyük hedeflerimizden bir tanesi Mardin’i 12 aya yaymaktır. Bunu son zamanlarda başardığımıza inanıyorum. Gelen rakamları gördüğümüzde kasım ve aralık ayında bile rezervasyon, tur ve yılbaşı özel programı talepleri geliyor. Sezonun 12 aya yayılması bizi mutlu ediyor. Bununla ilgili bir sürü çalışma yaptık. Mardin’in dört mevsimi de harika bir atmosferi görüntüsü var" dedi.

Anket sonuçlarından Mardin’in tercih edilen şehirler arasında olduğunu söyleyen Güngör, "En son yapılan anketlerde bile 10 kişiden 7’si Mardin’e gelmek istiyor. Mardin’e gelen her ırk, her inanç kendinden bir parça buluyor. Medreselerin, müzelerin, kiliselerin ve camilerin yan yana olduğu, kardeşçe yaşanan bir uygarlığa ve medeniyete sahip olduğunu hissediyorlar ve buradan çok memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Bizim de amacımız buraya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ve mutlu bir şekilde yolcu etmek. Gelecek misafirlerimize erken rezervasyon yapmalarını rica ediyorum çünkü Mardin’de artık ölü sezon veya ’şu tarihte gidilmez’ olayı yok. Ciddi organizasyonlar ve festivaller düzenleniyor. Gelen yerli ve yabancı turistler çok güzel keyifli günler geçiriyorlar" şeklinde konuştu.

"Bu yıl hedefimiz yüzde 80 doluluk oranına ulaşmak" diyen Güngör, "Kış sezonu geçen yılda kıyasladığımızda bir yüzde 60’lık bir doluluk oranımız oldu. Kasım, aralık ve ocak ayına kadar yüzde 60’lık bir oranımız vardı. Daha büyük oran hedefleyip minimum yüzde 80 oranına getirmek istiyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz dört mevsim yaşanması gerektiğini bütün kesimlere iletiyor. Kalemizde oluşan kar manzarası, dar sokaklarımızda beyaz rengin vermiş olduğu muhteşem görüntü zaten inanılmaz bir görüntüydü. Şu an ciddi bir talep var. Memnun ayrılan turistlerimizden bir kişi 10 kişiye durumu yansıtıyor ve doğal olarak ilgi çekiyor. Medeniyetlerin buluştuğu, Türk, Kürt, Süryani, Yezidi olarak tek bir çatı altında kardeşçe yaşadığı bir şehir. Gelen misafirlerimiz farklı kesimler ile paylaştığı zaman diğer turistlerin de ilgisini çekip geliyorlar" ifadelerini kullandı.