Ünlü rapçiler Blok3, Ati242, Çakal konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama gecikmedi

Rap dünyasından peş peşe konser erteleme haberleri geldi. Rapçi Blok3, Ati242 ve Çakal'ın paylaşımları sevenlerini korkuturken sosyal medyada ise 'Rap dünyasında neler oluyor?' sorusu konuşulmaya başlandı.

Öznur Yaslı İkier

Rap camiasının tanınan isimleri Blok3, Ati242 ve Çakal’ın peş peşe gelen sosyal medya açıklamaları, hayranları arasında endişeye neden oldu.

PEŞ PEŞE VEDA MESAJLARI GELDİ

2025 yılının en çok dinlenen isimleri arasında ilk sırada yer alan Blok3'ten herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. Spotify'da zirveye çıkan ünlü rapçi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde planlanan konserlerini bir süreliğine ertelediğini duyurdu.

Yeni tarihlerle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını belirtti.

BLOK3'TEN SONRA ATİ242 VE ÇAKAL'DAN DA AÇIKLAMA

Bu açıklamanın hemen ardından Ati242 de benzer bir paylaşım yaparak, aile bireylerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle sahneye ara vereceğini açıkladı.

Emirhan Çakal ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor" sözleriyle bir süre platformdan uzak duracağını ima etti.

Üç ünlü rapçinin art arda gelen açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranlar sanatçılardan gelecek yeni duyuruları merakla bekliyor.

