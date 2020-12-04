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12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.12.2020 18:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 12 ayrı suçtan aranan M.A.P.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 12 ayrı suçtan aranan M.A.P. adlı şahıs jandarma ekipleri tarafından kaçmak isterken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; 12 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli M.A.P.’nin Bigadiç ilçesi Balatlı mahallesinde olduğu duyumu alındı. Alınan duyum üzerine yapılan titiz çalışmalar neticesinde M.A.P. isimli şüpheli kaçmak istediği sırada üzerinde bulunan 2 adet tabanca ile yakalanarak, Adli makamların talimatıyla gözaltına alındı. Yakalanan şahsın soruşturması devam ediyor.

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