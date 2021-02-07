YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. 12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

07.02.2021 21:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İznik ilçesinde bir petrol istasyonunun önünde bulunan 12 bin adet zeytin fidanına polis ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.Olay, saat 20.00 sıraları İznik-Orhangazi yolu üzerinde bir petrol istasyonu önünde yaşandı.

Bursa’nın İznik ilçesinde bir petrol istasyonunun önünde bulunan 12 bin adet zeytin fidanına polis ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.
Olay, saat 20.00 sıraları İznik-Orhangazi yolu üzerinde bir petrol istasyonu önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tarım Bakanlığınca sevki yasak olan İznik bölgesine ait zeytin fidanları kolilerin içinde bulundu. Vatandaşın ihbarı ile harekete geçen polis, petrol istasyonu önündeki kolilere el koydu. Polis zeytin fidanlarını İznik İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

Bursa Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:34
Sabah
08:00
Öğle
13:23
İkindi
16:10
Akşam
18:36
Yatsı
19:56

Bursa Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

29 Ekim Eczanesi
Nilufer
29 Ekim Eczanesi
Nilufer
29 Ekim Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

Başkan Aykurt çevreye duyarlı çocukları ağırladı

Başkan Aykurt çevreye duyarlı çocukları ağırladı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şadırvanlı Han’da Doğu-Batı Konuşmaları

Şadırvanlı Han’da Doğu-Batı Konuşmaları

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Karacabey’de bağımlılıkla mücadele sürüyor

Karacabey’de bağımlılıkla mücadele sürüyor

Yıldırım Mevlana Kentsel Dönüşümünde önemli adım

Yıldırım Mevlana Kentsel Dönüşümünde önemli adım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.