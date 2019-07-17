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12 Dev Adam’da Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkarıldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 17.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA Dünya Kupası aday kadrosunda yer alan Kartal Özmızrak, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

12 Dev Adam’da Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkarıldı

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Kartal Özmızrak geniş kadrodan çıkartıldı. 1995 doğumlu oyuncu sakatlığı nedeniyle Millilerin FIBA 2019 Dünya Kupası kadrosunda yer alamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
12 dev adam Kartal Özmızrak

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