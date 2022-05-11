12. Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı Antalya'da açıldı

Antalya'da 26 ülkeden 800 yabancı alım heyetinin katıldığı "12. Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı" ziyaretçilerini ağırlayama başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen fuarın açılışını, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Güven Karaca, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Vakkas Salıcı ve Eksposhoes Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir yaptı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen fuara, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Bulgaristan, İtalya, Polonya, Romanya, Rusya başta olmak üzere 26 ülkeden 800 yabancı alım heyeti katıldı.

Fuarda, 45 ülkeye ayakkabı ihracatı yapan İstanbul merkezli bir ayakkabı firmasının, "Adımlar Barışa Atılsın" temasıyla tasarladığı, üzerinde özel taşlarla "No War" (Savaşa Hayır) yazılan ayakkabı dikkati çekti.

Ayakkabı sektörünün küresel vitrini olarak nitelendirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nda yeni sezon ayakkabı ve çanta modelleri de sergilendi.

- "Dünyaya barış mesajı vermek istedik"

İDMİB Başkanı Güven Karaca, açılışta yaptığı konuşmada, yıl sonuna kadar hedeflerine ulaşmak için çalışmalara, ayakkabı, mamul deri, kürk, saraciye, deri ve kürk giyim sektörleriyle ülke ekonomisine kesintisiz katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

TASD Başkanı Berke İçten de ihracatçı sektörlerin dünyadaki fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğine işaret ederek pazar çeşitliliğinin öneminden bahsetti.

Eksposhoes Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya barışı için yoğun çaba harcadığını belirterek fuarın bu yılki temasını barış üzerine hazırladıklarını vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesini temenni eden Demir, "Özel tasarladığımız ayakkabıyla Antalya'dan dünyaya barış mesajı vermek istedik. Eksposhoes yabancı alıcılar açısından adeta bir çekim merkezi haline geldi. Bu durum bize Türk ayakkabı sektörünün tasarım, üretim kabiliyeti ve fiyat-kalite anlamda dünya ile rekabet edebilir hale geldiğini açık bir şekilde gösteriyor." diye konuştu.

Fuar 13 Mayıs Cuma günü sona erecek.

