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12 ilçede 74 KocaeliKart dolum istasyonu kuruldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.07.2020 12:33 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 12 ilçede 74 noktaya KocaeliKart dolum istasyonu kurdu.Kocaeli’de vatandaşların toplu taşıma araçlarında kullanılan Kocaeli Kart dolumunu rahat bir şekilde yapması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin her noktasına KocaeliKart dolum istasyonu kuruyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 12 ilçede 74 noktaya KocaeliKart dolum istasyonu kurdu.
Kocaeli’de vatandaşların toplu taşıma araçlarında kullanılan Kocaeli Kart dolumunu rahat bir şekilde yapması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin her noktasına KocaeliKart dolum istasyonu kuruyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kocaeli genelinde toplu taşıma araçlarında paralı binişleri tamamen kaldırmış, bunun yerine toplu taşıma araçlarına binişlerinde KocaeliKart kullanımı başlatılmıştı. Bu kapsamda kart dolum istasyonları çoğaltılarak vatandaşların yükleme yapması kolaylaştırılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca İzmit’te 31, Derince’de 1, Körfez’de 6, Dilovası’nda 1, Gebze’de 8, Darıca’da 3, Çayırova’da 1, Başiskele’de 6, Karamürsel’de 2, Gölcük’te 6, Kartepe’de 5 ve Kandıra’da 2 olmak üzere toplamda 74 ayrı noktaya KocaeliKart dolum istasyonu kurdu. Ayrıca İstanbul’a giden vatandaşların dönüşte sıkıntı yaşamaması için İstanbul Kartal ilçesinde 2 KocaeliKart istasyon kurulumu yapıldı.

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