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12 köyün su sorununun çözümü için çalışma başlatıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.06.2020 17:48 | Son Güncelleme

AK Parti Kdz.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, ilçeye bağlı 12 köyün yaz aylarında yaşadığı su sorununun çözümü için çalışma başlattıklarını söyledi.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır Çakır, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, Yol şube, Su kanal işleri, Proje müdürleri, Belediye Yetkilileri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlarla yaz aylarında yaşanan su sorunun çözümü için bir araya geldiklerini ifade etti. Çakır çalışma kapsamında barajdan gelen suyun Delihakkı ayrımından Çayırlı tepesine kadar çıkarılacağını dile getirdi.
Çakır konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Çalışmamız tamamlandığı zaman, ilçeye bağlı Danışmentli, Yunuslu, Dedeler, Çayırlı, Osmanlar, Zindancılar, Esenler, Işıklı, İmranlar, Gebe, Pembeciler, Ruşanlar, Bakırlık köylerinin su sorununu çözmüş olacağız. Kot farkının kurtarması halinde Halaşlı ve Abdi köylerimiz de yapılan çalışmadan yararlanacak.
Su boruları, hatlar ve terfi istasyonlarını kapsayan çalışma kapsamında ilk etapta boruların maliyeti olan 500 bin liranın tahsisi gerçekleştirildi. İki terfi hattı, bir dağıtım deposu yapılacak. Depolara suyun çıkartılması için motorlar alınacak. Bu sayede Delihakkı bölgesinden Çayırlı tepesine kadar suyu çıkartmayı planlıyoruz. O bölgede 12 köyde yaklaşık 12 bin nüfus yaşıyor. Bu köylerimizde kış aylarında kayda değer bir sorun yaşanmamasına rağmen, yaz aylarında gerek nüfusun artması, gerekse su gelirinin azalması nedeniyle su sıkıntısı yaşanıyor. Bu sene inşallah çalışma çerçevesinde bağlanacak suyu Çayırlı İlkokulunun su deposunun yanına çıkartacağız” dedi.
Çakır, çalışmalara katkı veren başta Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür etti.

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