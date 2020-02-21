YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. 12 takım ve 220 sporcu yarı final için ter döküyor

12 takım ve 220 sporcu yarı final için ter döküyor

BİLECİK HABERLERİ  | 21.02.2020 16:08 | Son Güncelleme

Bilecik’te düzenlenecek olan okul sporları voleybol yıldız müsabakalarına katılabilmek için 12 takım ve 220 sporcu yarı finale çıkma adına ter dökmeye başladı.2019-2020 sezonu okul sporları voleybol yıldız kız-erkek kategorisinde derece yapan takımların katılacağı turnuvada toplam 12 takım ve 220 sporcu mücadele ediyor.

Bilecik’te düzenlenecek olan okul sporları voleybol yıldız müsabakalarına katılabilmek için 12 takım ve 220 sporcu yarı finale çıkma adına ter dökmeye başladı.
2019-2020 sezonu okul sporları voleybol yıldız kız-erkek kategorisinde derece yapan takımların katılacağı turnuvada toplam 12 takım ve 220 sporcu mücadele ediyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar açılış seremonisi ile başladı. Karşılaşmalar Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Takımlar 28-31 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak olan voleybol yıldızlar yarı final müsabakalarına katılabilmek için mücadele edecek. 22 Şubat 2020 Cumartesi günü sona erecek maçlar öncesi açılış seremonisine katılan Bilecik Gençlik ve spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, bütün takım ve sporculara başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aile ekonomisine katkı için kurs

Aile ekonomisine katkı için kurs

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Yeni stat gelecek sezon hizmete girecek

Yeni stat gelecek sezon hizmete girecek

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Bilecik Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:39
Öğle
13:19
İkindi
16:18
Akşam
18:48
Yatsı
20:07

Bilecik Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Bakkalcıoğlu Eczanesi
Bozuyuk
Beler Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

CHP Bilecik İl Başkanı Yaşar oldu

CHP Bilecik İl Başkanı Yaşar oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Ağaç Katliamı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Ağaç Katliamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.