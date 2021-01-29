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12 yaşındaki Sude 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

29.01.2021 10:13 | Son Güncelleme:
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12 yaşındaki Sude 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Elazığ’da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve 25 gündür tedavi gören 12 yaşındaki Sude, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kaza, 4 Ocak akşamı merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana gelmişti.

Elazığ’da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve 25 gündür tedavi gören 12 yaşındaki Sude, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, 4 Ocak akşamı merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana gelmişti. Çaydaçıra Mahallesi’nden Zafran Mahallesi’ne seyir halinde olan Ali Y. idaresindeki 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet Kaya yönetimindeki 23 K 5497 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet (65), eşi Makbule Kaya (68), kızları Sevgi Sesveren (32) ile hafif ticari araçta bulunan Hüseyin Y. (24) hayatını kaybetti.
Kazada, annesi, anneannesi ve dedesini kaybeden 12 yaşındaki Sude Sesveren ise özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. 25 gündür tedavisi süren Sude, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

12 yaşındaki Sude 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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