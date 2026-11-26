Şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök ile hayatını birleştirdi. 10 yıldır aşk yaşayan çift, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

İkilinin nikâh şahitleri de dikkat çekti. Eski futbolcu Mesut Özil, yapımcı Polat Yağcı ve Samsun Demir nikâh şahitleri arasındaydı.

Düğüne ünlü isimler akın etti. Düğünde; Bengü, Cenk Tosun, Serdar Ortaç, Yasemin ve İdo Tatlıses çifti, Demet Akalın ve Okan Kurt, Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya, Reynmen ve eşi Emire Cansu Kurtaran, Hande Doğandemir, Müjde Uzman ve Ersay Üner gibi ünlüler vardı.

Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğününden kareler davetlilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.

Sosyal medyada gelinlik ve damatlık da konuşuldu.



X'te ünlü çifte "Gördüğüm en kötü gelinliklerde ilk 5'e girer", "Gelinlikle damatlığı çok aradınız mı?", "Ünlülerin gelinlik seçimleri neden hep böyle", "Kuğu gibi kadınsın o gelinliğin belden aşağısı oldu mu şimdi?", "Damatlık çok fena", "Ya yaş pastanın üzerine oturmuş barbie bebek giibi olmuş" yorumları yağdı.



Derya Uluğ düğün eğlencesinde ise farklı bir gelinlik de tercih etti.