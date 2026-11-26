Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Riva'da bulunan müstakil bir villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

VİLLAYA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adresi tespit eden polis ekipleri, 25 Kasım tarihinde söz konusu 3 katlı villaya operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Villada yapılan detaylı aramalarda ise 536 kök Hint keneviri, 150 gram esrar, 79 adet LED aydınlatma, 19 vantilatör, 6 klima, 3 havalandırma fanı, nem alma makinesi, zirai ilaç kutuları ve ilaçlama pompasının yanı sıra 6 cep telefonu, çelik kasa, para sayma makinesi, vakum makinesi ve 5 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır