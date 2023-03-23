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12 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

23.03.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’de 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğince, "kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara" yönelik çalışma gerçekleştirdi.

12 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan ve bir yılı aşkındır firari olan İ.D. yakalandı. Hırsızlık suçundan 15 ayrı kaydı bulunan İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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