12 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan ve bir yılı aşkındır firari olan İ.D. yakalandı. Hırsızlık suçundan 15 ayrı kaydı bulunan İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

