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12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA İHA
08.03.2024 15:44
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Adıyaman’da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu çalışmada ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş cezası olan S.A. isimli şahsı yakalandı.
Şahısla ilgili adli işlemler başlatıldı.

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