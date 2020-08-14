12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek

Aydın’da kaybolan Çakıl isimli köpek her yerde aranıyor. Çakıl’ın sahibi Onur Kılıç 12 yıldır baktığı köpeğini bulana ödül vaad ediyor.

Çakıl isimli köpek, Aydın’ın Efeler ilçesinde 12 Ağustos’da Aydın Büyükşehir Belediyesi önünden kayboldu. Teriyer cinsi olan köpeğinin kaybolmasına çok üzülen sahibi Onur Kılıç köpeğini bulmak için seferber oldu. Sokaklar afiş asıp vatandaşlara sorarak köpeğini arayan Kılıç, Çakıl’ı bulana ödül vereceğini söyledi. Çakıl’ın ismine duyarlı olduğunu kaydeden Kılıç, “Köpeğim Çakıl, 12 yaşında ve ismini biliyor. Dişi ve kaybolduğunda boynunda mavi tasması vardı. Köpeğimi bulan ya da görenlerin 0505 869 73 32 numaralı telefondan bana ulaşmasını rica ediyorum” dedi.

