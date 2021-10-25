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  4. 120. doğum gününe özel Nâzım Hikmet belgeseli! “Nazım 120 Yaşında” belgeselinin oyuncu kadrosu şekillendi

120. doğum gününe özel Nâzım Hikmet belgeseli! “Nazım 120 Yaşında” belgeselinin oyuncu kadrosu şekillendi

25.10.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nâzım Hikmet ’in 120. doğum günü ve ölümsüzlüğünün 59.yılı olacak. 2022’ye hazırlanan bu belgesel filmde, Nâzım Hikmet'i oyuncu Şahin Sancak canlandıracak.

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın 30. yıl için hazırladığı ve 3 Haziran 2020’de yayınlanan kısa belgesel filminin, uzun metrajı için hazırlıklara başlandı.

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Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Nâzım Hikmet’i ölüm yıldönümünde yayınladığı, Nebil Özgentürk’ün vakfın 30.yılına dair hazırladığı “Büyük Ozan Nâzım aramızda…” belgeselinde Tarık Akan, İlhan Selçuk, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Aydın Aybay, Samiye Yaltırım gibi yitirdiğimiz isimlerin yanı sıra Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli, Zeynep Oral, Kıymet Coşkun, Genco Erkal, Altan Öymen, Fikri Sağlar, Moris Gabbay, Melih Aşık, Hıfzı Topuz, Atilla Coşkun, Turgay Fişekçi, Ali Galip Savaşır, Hayri İnönü, Günay Çapan ve Özcan Arca’nın da Nâzım Hikmet ve vakıfla ilgili tanıklıkları yer almıştı.

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Yapımcılığını ve yönetmenliğini Nebil Özgentürk ve Bir Yudum İnsan film ekibinin hazırladığı Nâzım Hikmet filminin çekimlerine, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Anı Odası’nda, Nazım’ın aile eşyalarının arasında başlandı. Beykoz Kundura’da Nâzım’ın cezaevi dönemi ve cezaevinden çıktıktan sonraki Büyükada günleri canlandırma yöntemiyle portre belgesel film halinde çekilmeye devam ediyor. Nâzım’ın Moskova günleri ise önümüzdeki ay Moskova’da başlayacak canlandırmalarla hayat bulacak.

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KADROSU ŞEKİLLENDİ

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Nâzım Hikmet ’in 120. doğum günü ve ölümsüzlüğünün 59.yılı olacak 2022’ye hazırlanan bu belgesel filmde, oyuncu Şahin Sancak Nâzım Hikmet’i canlandırarak, büyük şaire hayat veriyor. Film çekimlere geçtiğimiz hafta başlayan 40 kişilik film ekibinin içerisinde; Türkiye’nin en önemli profesyonel makyaj sanatçılarından biri olan Derya Ergün, görüntü yönetmeni Tufan Kılınç, sanat yönetmeni Devrim Ömer Ünal, kostüm tasarımcı Baran Uğurlu yer alıyor. Nâzım’ın, Cumhuriyet ve Atatürk’e dair değerlendirmeleri de bu filmde yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Nazım Hikmet
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