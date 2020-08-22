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129 yıllık aile mesleklerini yaşatmaya devam ediyorlar

SİNOP HABERLERİ  | 22.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

Sinop’ta yaşayan 72 yaşındaki Cengiz Özekes, oğlu Kazım Özekes ile birlikte 129 yıllık aile mesleği olan bıçak yapımını devam ettiriyor.Sinop’ta yaşamını sürdüren Cengiz Özekes, şehir merkezindeki atölyesinde, oğlu Kazım Özekes ile birlikte, el işçiliği ve sabırla, geyik ve manda boynuzlarının yanı sıra gül ağaçlarını, paslanmaz çelikle, adeta bir sanat eserine dönüştürüyor.

Sinop’ta yaşayan 72 yaşındaki Cengiz Özekes, oğlu Kazım Özekes ile birlikte 129 yıllık aile mesleği olan bıçak yapımını devam ettiriyor.
Sinop’ta yaşamını sürdüren Cengiz Özekes, şehir merkezindeki atölyesinde, oğlu Kazım Özekes ile birlikte, el işçiliği ve sabırla, geyik ve manda boynuzlarının yanı sıra gül ağaçlarını, paslanmaz çelikle, adeta bir sanat eserine dönüştürüyor. Her biri kendi tasarımları olan av, mutfak, kamp bıçakları ile yöresel bıçaklar yapan baba ve oğul, 129 yıllık gelenekten gelen disiplinle kaliteden ödün vermeden çalışıyor. Satışların Kovid-19 sürecine rağmen fazla etkilenmediğini, istenilen düzeye yakın olduğunu ifade eden Cengiz Özekes konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Aile mesleğimiz yaklaşık 129 yıllık bir aile mesleği. Şu anda mesleğin üçüncü kuşak üyesi babam Cengiz Özekes ve dördüncü kuşak üyesi ben devam etmekteyiz. İmalatlarımız genellikle av bıçağı, koleksiyon bıçağı ve bunun yanında çeşitli mutfak bıçakları var. Bıçaklarda çelik olarak genelde yüksek karbonlu çelikler ve paslanmaz tür çelikler kullanıyoruz. Sap kısımlarında ise geyik ve boynuzu, manda boynuzu, gül ağacı kökü, yaban gülü ve bazı ithal ağaçlar kullanmaktayız. Mesleğe başlangıç bir aile geleneği gibi başladı. Bu meslek aile içinde olan bir kişi için meslekten ziyade bir aile geleneğini devam ettirmek gibi bir süreçle oluştu ve bugünlere geldi. Zaten sabır gerektiren bir iş olduğundan dolayı insan sevmese, gönül vermese bu mesleğe devam etmez. Çünkü bu mesleğin en önemli sırlarından birisi sabır. Babam ile çalışmak güzel bir duygu. Hem ustam hem iş arkadaşım diyelim. Hem babam hepsi bir arada olduğu için bu yüzden güzel” dedi.

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Türkeli Eczanesi
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