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CANLI | Olympique Lyon - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ağustos 2026
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CANLI | Olympique Lyon - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ağustos 2026

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'da Olympique Lyon'a konuk oluyor. Kadıköy'deki ilk maçın 1-1 sona ermesinin ardından sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverler ise maçın yayınını araştırıyor. İşte maçın canlı anlatımı ve yayın bilgileri...

Burak Kavuncu

Maç önü

MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner (Tagliafico), Tessmann, Bidstrup, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail, Nene, Greenwood, Talisca.

Maç önü

"FENERBAHÇE'NİN TECRÜBELİ OYUNCULARI VAR"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mert Nobre: "Bugün pozitif bakıyorum. İnanıyorum ki biz kazanacağız ve uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden bu kadar uzak kalamaz. Genç bir rakip var ama Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuları var, bu bir avantaj. O tecrübe bugün çok önemli. Kazanacağız ve inşallah maçtan sonra herkes mutlu olacak."

CANLI | Olympique Lyon - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ağustos 2026 1

Maç önü

FORMAMIZ BELLİ OLDU!

Maç önü

LYON TARAFTARI RAHAT DURMADI!

Olympique Lyon taraftarları, dün gece Fenerbahçe’nin kamp otelinin önünde havai fişek patlattı.

CANLI | Olympique Lyon - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ağustos 2026 2

Maç önü

DOSTLUK YEMEĞİ VERİLDİ!

Olympique Lyon, Fenerbahçe Yönetimini maç öncesi dostluk yemeğinde ağırladı.

CANLI | Olympique Lyon - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ağustos 2026 3

Maç önü

FENERBAHÇE’NİN LYON MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU

CANLI | Olympique Lyon - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ağustos 2026 4
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin, Lyon maçı kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi."

Maç önü

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ÖNCESİ FLAŞ KARAR!

CANLI | Olympique Lyon - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ağustos 2026 5
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile kritik bir rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de dev prim kararı alındı. Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalınması durumunda 40 milyon Euro'ya yakın bir geliri kasasına koyacak olan sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım, takıma özel prim dopingi yapma kararı aldı.

Maç önü

LYON-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ağustos Çarşamba (bugün) TSİ 22.00'da başlayacak. Maurizio Mariani düdük çalacağı Lyon-Fenerbahçe mücadelesi TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde olacak.

Maç önü

FRANSIZLARI FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ KORKU SARDI! BİLETLERİMİZİ İPTAL ETTİLER

CANLI | Olympique Lyon - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ağustos 2026 6
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Lyon, Türk taraftarların Groupama Stadyumu'nda çoğunluğu ele geçirmesini önlemek için harekete geçti. Fransız ekibi, ev sahibi tribünlerinden bilet alan 437 sarı-lacivertli taraftarın biletini iptal etti.

Maç önü

'YÜKSELİŞİMİZİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Lyon maçı öncesi basın toplantısı yapan İsmail Kartal, "Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz.

Oyunculara "Birlikte oynayın ve cesur olun" dedim. 18 yıldır hasretimizi anlattım, ülke puanı için de kritik olduğunu söyledim. Konsantreyiz, rakip takım taraftarları önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız. Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz. Rakibin yaş ortalaması 23, biz de çok tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. İki takım için de kolay olmayacak. İlk maç fazladan iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve camiamızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz." dedi.

CANLI | Olympique Lyon - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ağustos 2026 7

Maç önü

"FENERBAHÇE SAVUNMA YAPMAK İÇİN GELMİYOR"

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun yokluğu ve turun şanslarına ilişkin soruya Fonseca şu yanıtı verdi:

"Taktikleri yarın göreceğiz. Hazırlanıyoruz. Açık bir maç olacak sanırım. Her iki ekip de bu maçın çok önemli olduğunu ve kazanmak için çıktığını biliyoruz. Fenerbahçe savunma yapmak için gelmiyor, kazanmak için geliyor. Bu da gayet normal. Aynı zamanda çok dengeli olmamız gerekiyor. Fenerbahçe, kontrataklarda çok tehlikeli olabilen bir takım. Buna dikkatli olmamız gerekiyor. Her iki ekip de kazanmak için çıkacağı için açık bir maç olacak. Maçtan önce de söylemiştim, biz inisiyatifi alarak kendi oyunumuzu oynayacağız. Topa sahip olmak istiyoruz. Hücum yapmak istiyoruz. Mümkün olduğunca hücum etmek istiyoruz. Fenerbahçe de topa sahip olduğunda, biliyorum ki onlar da tehlikeli olan bir takım, hücum geçişlerinde de tehlikeliler." dedi.

CANLI | Olympique Lyon - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ağustos 2026 8

Maç önü

FENERBAHÇE'DE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KRİZİ! TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYÜNCE OLAY TEPKİ

CANLI | Olympique Lyon - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ağustos 2026 9
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle son maçlarda kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü, kendisine yönelik taraftar tepkilerinin artmasının ardından Instagram hesabını kapattı.

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