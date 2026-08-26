CANLI | Olympique Lyon - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ağustos 2026

Maç önü

"FENERBAHÇE SAVUNMA YAPMAK İÇİN GELMİYOR"

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun yokluğu ve turun şanslarına ilişkin soruya Fonseca şu yanıtı verdi:

"Taktikleri yarın göreceğiz. Hazırlanıyoruz. Açık bir maç olacak sanırım. Her iki ekip de bu maçın çok önemli olduğunu ve kazanmak için çıktığını biliyoruz. Fenerbahçe savunma yapmak için gelmiyor, kazanmak için geliyor. Bu da gayet normal. Aynı zamanda çok dengeli olmamız gerekiyor. Fenerbahçe, kontrataklarda çok tehlikeli olabilen bir takım. Buna dikkatli olmamız gerekiyor. Her iki ekip de kazanmak için çıkacağı için açık bir maç olacak. Maçtan önce de söylemiştim, biz inisiyatifi alarak kendi oyunumuzu oynayacağız. Topa sahip olmak istiyoruz. Hücum yapmak istiyoruz. Mümkün olduğunca hücum etmek istiyoruz. Fenerbahçe de topa sahip olduğunda, biliyorum ki onlar da tehlikeli olan bir takım, hücum geçişlerinde de tehlikeliler." dedi.