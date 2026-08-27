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Sakallarını kesip saçını boyattı! Cem Yılmaz'dan yeni imaj

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle her dönem adından söz ettiren Cem Yılmaz imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Sakallarını kesip saçını boyatan Cem Yılmaz'ın son haline yorum yağdı.

Sakallarını kesip saçını boyattı! Cem Yılmaz'dan yeni imaj
Nebahat Kübra Akalın

'GORA 4 GORA' ile uzun zaman sonra sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz değişen imajıyla gündeme geldi.

53 yaşındaki Cem Yılmaz hazırlık sürecinde saçlarını kesip sakallarını boyattı. Yılmaz'ın bu değişikliği 'GORA 4 GORA' için yaptığı öğrenildi.

Sakallarını kesip saçını boyattı! Cem Yılmaz dan yeni imaj 1

Sosyal medyada Cem Yılmaz'ın bu haline yorumlar da gecikmedi. Komedyenin aldığı kilolar gözden kaçmazken yorumlarda da buna değinildi.

Cem Yılmaz için "Biraz zayıflaması lazım", "Olmamış ya", "Ali Ağaoğlu sandım", "Hemen eski haline dönsün", "Sütyen taksın" yorumları yapıldı.

Sakallarını kesip saçını boyattı! Cem Yılmaz dan yeni imaj 2

GORA 4 GORA ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR

Cem Yılmaz'ın 2004 yapımı 'G.O.R.A.' filminin devamı niteliğindeki 'GORA 4 GORA'nın çekimleri devam ediyor. Senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği projede Yılmaz, 'Arif' karakteriyle yeni bir maceraya atılıyor. 'Arif', oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve 'Demon'un algoritmalarla yönettiği düzeni yıkmak için mücadele ediyor.

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Cem Yılmaz
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