Sakallarını kesip saçını boyattı! Cem Yılmaz'dan yeni imaj

'GORA 4 GORA' ile uzun zaman sonra sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz değişen imajıyla gündeme geldi.

53 yaşındaki Cem Yılmaz hazırlık sürecinde saçlarını kesip sakallarını boyattı. Yılmaz'ın bu değişikliği 'GORA 4 GORA' için yaptığı öğrenildi.

Sosyal medyada Cem Yılmaz'ın bu haline yorumlar da gecikmedi. Komedyenin aldığı kilolar gözden kaçmazken yorumlarda da buna değinildi.

Cem Yılmaz için "Biraz zayıflaması lazım", "Olmamış ya", "Ali Ağaoğlu sandım", "Hemen eski haline dönsün", "Sütyen taksın" yorumları yapıldı.

GORA 4 GORA ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR

Cem Yılmaz'ın 2004 yapımı 'G.O.R.A.' filminin devamı niteliğindeki 'GORA 4 GORA'nın çekimleri devam ediyor. Senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği projede Yılmaz, 'Arif' karakteriyle yeni bir maceraya atılıyor. 'Arif', oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve 'Demon'un algoritmalarla yönettiği düzeni yıkmak için mücadele ediyor.