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12.MIYC Kış Trofesinin ikinci ayağı başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 25.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün organize ettiği MIYC Kış Trofesinin 6 ayaktan oluşan yarışmasının 2.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün organize ettiği MIYC Kış Trofesinin 6 ayaktan oluşan yarışmasının 2. ayağı başladı.İlk ayağı 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleşen trofenin ikinci ayağı başladı.
Toplam 6 ayaktan oluşacak trofenin ikinci ayağında ilk gün iki yarış yapıldı. Yerli ve yabancı teknelerin yelken açtığı yarışa 1 Rus ve 1 Hollandalı olmak üzere 31 tekne katılıyor. Aralarında renkli simaların da bulunduğu yarışmacılar rüzgarın uygun hale gelmesi için uzun süre deniz üzerinde beklediler. Marmaris parkurlarında ilk yarış R1 rotasında başladı. Marmaris körfez içi bölgesinden Yalancıboğaz rotası kapsamında olan ilk yarış 1 buçuk saat sürdü. Teknik sıkıntı yaşayan Alexandra isimli yelkenli yat ise yarışın ortasında yelkenini katlayarak yarıştan çekildi. İkinci yarış 15.15 te başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü basın sözcüsü Halit Metin Kesgin yarışlarla ilgili yaptığı açıklamada "Rüzgarın verimli olması bizlere bugün gayet güzel bir yarış ortamı sundu. Yarışmacılarımız da çok keyfi aldılar. Kışın yaptığımız bu trofe özellikle Marmaris’i ve yelken sporunu tanıtmak içindir. Yaklaşık 10 farklı şehir ve ülkeden gelen yarışmacılar var. Kışın sakin geçen Marmaris’i böyle bir etkinlik ile canlandırmayı amaçladık" dedi.
Yarışmaları izlemek için sahile gelen vatandaşlar da keyifli anlar yaşadı.
6 ayaktan oluşan Kış trofesinin ilk ayağında yapılan 5 farklı sınıfta yarışta; IRC 4 DIVIZYON sınıfında Hollandalı ekip Clavella teknesi (dümenci Leo Kolfe), IRC 3 DIVIZYON sınıfında Türk ekip Boomerang teknesi (dümenci Serdar Şahin), IRC 2 DIVIZYON sınıfında Türk ekip Dawn-Sound of Sails teknesi ( dümenci Alp Dilek), IRC1 DIVIZYON sınıfında Türk ekip Team Linea Rossa teknesi ( dümenci Vedat Çalık), IRC 0 DIVIZYON sınıfında Türk ekip Atlas teknesi ( dümenci Mahmut Saral) birinci oldu.

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