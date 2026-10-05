Olmaz denen oldu! Galatasaray'da hiç beklenmedik Icardi sürprizi

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a geri dönmek istediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra henüz yeni bir kulüple anlaşamayan Arjantinli yıldızın, yeniden Süper Lig'de forma giymeyi arzuladığı iddia edildi.

SOMUT ANLAŞMA OLMADI

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından kariyerine yeni bir takımda devam etmesi beklenen Mauro Icardi, henüz transfer konusunda kararını vermiş değil. Bireysel çalışmalarını sürdüren deneyimli golcünün adı transfer döneminde birçok kulüple anıldı.

Lazio ve Tottenham gibi takımlarla gündeme gelen Icardi için İspanya La Liga ekiplerinin de devreye girebileceği konuşulmuştu. Ancak şu ana kadar bu ihtimallerden herhangi biri somut bir anlaşmaya dönüşmedi.

GALATASARAY'A DÖNMEK İSTİYOR

El Neuve'nin haberine göre Mauro Icardi, Galatasaray'a yeniden katılmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği günleri özlediği belirtilen Arjantinli futbolcunun, Türkiye'ye dönerek Süper Lig'de mücadele etmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Icardi'nin bu isteğinin ardından Galatasaray ile yeniden bir araya gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

SARI-KIRMIZILI FORMAYLA TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'da geçirdiği dört sezonda takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Icardi, istatistikleriyle dikkat çekti. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 karşılaşmada 77 gol atarken 25 asist yaptı.

Tecrübeli golcü, Galatasaray kariyerinde dört Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir Türkiye Kupası ve bir Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı. Icardi'nin yeniden sarı-kırmızılı takıma dönme ihtimali, taraftarların da yakından takip ettiği konular arasında yer aldı.