13 asır sonra antik kentte ilk nikah kıyıldı

Loadikya Antik Kenti’nde bin 300 yıl sonra ilk nikah töreni yapıldı. Antik kentin kazı çalışmasında çalışan ve burada tanışan çiftin nikah törenini Belediye Başkanı Avni Örki kıyarken şahitleri ise kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ve Barış Yener yaptı. Kazı çalışmaları devam eden Loadikya Antik Kentinde 13 asır sonra bir ilk gerçekleşti. Serap ve Emin çifti bin 300 yıl sonra antik kentte bir ilke imza attı. Antik kentin kazı çalışmalarında çalışan çift burada tanışıyor. Evlilik yolunda adım atan çift gerekli izinleri alınmasının ardından Loadikya Antik Kentinde nikah törenleri gerçekleşti. Nikah törenini Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kıyarken şahitliğini ise Loadikya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ve Barış Yener yaptı. Serap ve Emin çiftinin 13 asır sonra antik kentteki ilk nikah töreni sevenleri tarafından izlenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getiren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Benim için mükemmel bir deney ve gün oldu. Unutulmaz hanesine ben bu günü işliyorum. Çünkü öyle güzel ki şuan şahitlik ettiğimiz konu. Burada emek ve alın teri döken, iki güzel insan birbiriyle tanışmış ve evlenmeye karar vermişler. Bize de nasip oldu onların nikah addini gerçekleştirmek . Ama işlerine de o kadar bağlılar ki bizim nikahımız çalıştığımız yerde olsun demişler. Bu çalıştığımız yerin aynı zamanda tanıtımı olsun” dedi.

Çalıştıkları antik kentte evlendiler

Çalıştıkları antik kentte evlendikleri için ayrıca mutlu olduklarını dile getiren damat Emin Ateş, “Kendi çalıştığımız ve emeğimizin geçtiği bir antik kentte böyle bir nikahın olması bize ayrıca bir mutluluk veriyor. Onun dışında çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

“Benim hayalim burada evlenmekti”

Loadikya Antik Kenti’nde evlenmeyi hayal ettiğini dile getiren gelin Serap Tulumbacı, “Bu benim hayalimdi ve sonrasında Emin’e anlattım. Oda çok güzel olur dedi. Sonra Caner hocamızla paylaştık o da mükemmel olur dedi ve sonra bizde çok mutlu olduk. O bizden, bizde ondan çok heyecanlıyız” diye konuştu.

