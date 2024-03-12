13 ayrı suç kaydı olan şahıs Narkotim’den kaçamadı

Edinilen bilgiye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Narkotim Motosikletli ekipleri ve infaz ekiplerince şehirdeki park bahçe ve boş alanlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 13 ayrı suç kaydı bulunan ve ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan E.D. ekiplerden kaçmaya çalıştı ancak kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yine ekiplerce 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K. ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K.’ de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı

