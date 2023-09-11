13 günlükken sol bacağı kesilen Özge, protez bacağıyla okula gelip ders başı yaptı

Daha önce evde eğitim alan Özge’nin, 3’üncü sınıftan okulda hayatı başlamış oldu. Yüzünde gülücükler açan kızının sırtında çantayla okula emanet eden baba Ali İhsan Yıldırım ise, ilk zilin çalmasıyla birlikte duygu dolu anlar yaşadı.

Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan ile İlknur Yıldırım çiftinin ’Özge’ ismindeki bebekleri 1 Ocak 2014 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Baba Yıldırım ardından kendi imkanlarıyla bir protez yaparak kızına yürümeyi öğretti.

KOŞMASI İÇİN PROTEZ YAPTI

Yıllar ilerledikçe boyu uzayan Özge’ye protez bacağı olmamaya başladı. Yapılan haberlerinde ardından hayırseverlerin bağışıyla küçük kızın bu ihtiyacı karşılandı. Son olarak babasına koşmak istediğini söyleyen Özge için bu sefer baba Ali İhsan Yıldırım kolları sıvadı. Bir arkadaşından hediye olarak aldığı protez parçalarını tamir eden Yıldırım, doğrama atölyesine kızıyla birlikte gelip parçaları birleştirdi. Kızının bacak ölçüsünü alan Yıldırım, proteze koşmayı kolaylaştıracak yay eklentisi gibi ek parçalar da ekleyip kullanılabilir hale getirdi. Esnek yapısıyla dikkat çeken protezi kızının bacağına takan Yıldırım, ardından ilk test yürüyüşünü kızıyla birlikte sokakta gerçekleştirdi.

2 YIL EVDE EĞİTİM GÖRDÜ

Okul çağına geldiğinde ise Özge için babası Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunarak evde eğitim çerçevesinde kızının eğitim alması talebinde bulundu. Talebin olumlu karşılanmasının ardından baba Yıldırım, kızının Kepez ilçesindeki Şahinevler İlkokulu ana sınıfına kaydını gerçekleştirdi. Ana sınıfı öğretmeni Tuğba Kılıç’tan evinde günde 4 saatlik eğitim alan Özge, hamur, puzzle, şekil ve boyama ile sayısal eğitim aldı. Özge’ye bu eğitiminde baba Ali İhsan Yıldırım da destek verdi.

ÇANTASINI GİYDİ, BABASININ ELİNDEN TUTUP İLK KEZ OKULA GELDİ

Özge’nin evde sıkıldığını ve diğer çocuklardan eksik kaldığına üzülen baba Ali İhsan Yıldırım, kızının okula başlamasına karar verdi. Çantasını giyen Muratpaşa ilçesindeki Gültekin İlkokulu’na kaydı yapılan Özge, bugün kendisini hayata bağlayan babasının elinden tutup ilk kez okul heyecanını yaşadı. Diğer öğrencilerle birlikte sıraya giren Özge, İstiklal Marşının okunmasının ardından 3’üncü sınıftan ders başı yaptı. Yüzünde gülücükler açan minik kız, ‘Ders yapacağım, mutluyum” dedi.

“HEYECANDAN UYUYAMADIM”

Kızının okula başlamasından dolayı sevinçli olduklarını dile getiren baba Ali İhsan Yıldırım, dün gece heyecandan uyuyamadığını ifade etti. Özge’nin diğer çocuklardan eğitim anlamında geri kaldığını aktaran Yıldırım, “O yüzden normal okula gönderme kararı verdik. Eğer burada sıkıntı yaşamazsa okula devam etmesini istiyorum. Okula ilk girerken çok duygulandım. Dün gece gece 3’e kadar uyuyamadım. Sabah kızım kalktığında sevinçliydi. O da zaten arkadaş istiyor, evde yıllardır tek kaldı” dedi.

Protezden dolayı kızının okul hayatında zorluk yaşayabileceğini de sözlerine ekleyen Yıldırım, “Zemin katta sınıfı. Sadece okula girerken sadece bir merdiven var. O konuda rahatız. Diğer çocuklar iter, düşer diye bir endişemiz var, çocuklar arasında olur ancak inşallah kötü bir yaralanma olmaz. Kazasız belasız bir ilköğretim yılı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

