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Messi geleceğin yıldızlarını sıraladı! Türk futbolcu da listede: Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi, geleceğin yıldızları arasında gördüğü genç futbolcuları duyurdu. Adidas tarafından yayımlanan videoda açıklanan 10 kişilik listede milli futbolcu Can Uzun'un da bulunması Türkiye'de dikkat çekti.

Messi geleceğin yıldızlarını sıraladı! Türk futbolcu da listede: Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız
Burak Kavuncu
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Lionel Messi, Adidas için hazırlanan projede gelecekte dünya futboluna damga vurması beklenen 10 genç yeteneği açıkladı. Arjantinli yıldızın listesinde A Milli Takım forması giyen Can Uzun da yer aldı.

MESSİ'NİN GELECEĞİN YILDIZLARI LİSTESİ

Messi geleceğin yıldızlarını sıraladı! Türk futbolcu da listede: Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız 1

Adidas iş birliğiyle hazırlanan serinin üçüncü bölümünde kamera karşısına geçen Lionel Messi, futbolun geleceğinde önemli roller üstlenebileceğini düşündüğü genç yetenekleri sıraladı. Arjantinli yıldızın seçtiği isimler arasında farklı ülkelerden futbolcuların yanı sıra kadın futbolunun yükselen oyuncuları da yer aldı.

Messi'nin açıkladığı 10 kişilik listede Can Uzun'un yanı sıra Tomas Aranda, Gilberto Mora, Max Dowman, Zavier Gozo, Jesús Rodríguez, Kees Smit, Chloe Sarwie, Giovanna Waksman ve Lotta Wrede bulunuyor.

CAN UZUN, MESSİ'NİN LİSTESİNE GİRDİ

Messi geleceğin yıldızlarını sıraladı! Türk futbolcu da listede: Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız 2

A Milli Takım forması giyen Can Uzun'un Messi tarafından geleceğin yıldızları arasında gösterilmesi dikkat çekti. Genç futbolcu, böylece Adidas projesinde Arjantinli efsanenin öne çıkardığı isimlerden biri oldu.

Messi, serinin önceki bölümlerinde de Türk futbolunun genç yeteneklerinden Kenan Yıldız'ı listesine dahil etmişti. Can Uzun'un da bu projede yer alması, Türk futbolcuların uluslararası alandaki genç yetenekler arasında öne çıktığını gösteren gelişmelerden biri olarak değerlendirildi.

ÖZEL ADIDAS F50 KRAMPONLARINI GİYECEKLER

Messi geleceğin yıldızlarını sıraladı! Türk futbolcu da listede: Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız 3


Tomas Aranda

Projede yer alan futbolcuları farklı kılan bir diğer detay ise Adidas'ın özel krampon modeli oldu. Paylaşılan bilgilere göre Lionel Messi ile listede yer alan 10 futbolcu, bu sezon Adidas F50 "Fútbol y Familia" model kramponları giyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Eintracht Frankfurt Lionel Messi Can Uzun
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