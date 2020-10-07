YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. 13 öğrenciye TV hediye edildi

13 öğrenciye TV hediye edildi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 07.10.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kırklareli’de yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin verildiği EBA TV yayınlarını, evlerinde televizyon olmadığı için takip edemeyen 13 öğrenciye televizyon hediye edildi.Yeni tip Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin verildiği EBA TV yayınlarını, evlerinde televizyon olmadığı için takip edemeyen öğrenciler için Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in talimatıyla başlatılan çalışmayla 13 öğrencinin evinde televizyon ihtiyacı olduğu tespit edildi.

Kırklareli’de yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin verildiği EBA TV yayınlarını, evlerinde televizyon olmadığı için takip edemeyen 13 öğrenciye televizyon hediye edildi.
Yeni tip Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin verildiği EBA TV yayınlarını, evlerinde televizyon olmadığı için takip edemeyen öğrenciler için Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in talimatıyla başlatılan çalışmayla 13 öğrencinin evinde televizyon ihtiyacı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine evlerinde televizyonları olmadığı belirlenen 13 öğrenciye Kırklareli Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca televizyonları alındı.
Vali Bilgin yaptığı açıklamada, ’her zaman olduğu gibi bu zor günlerde sağlık ve eğitim birinci önceliğimizdir’ diyerek, “En kısa sürede ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin tespiti yapılarak, 13 uydulu televizyonu aldık. Çocuklarımız bizim için çok önemli, eğitimleri her şeyden daha önemli. Her zaman onların iyi bir eğitim almaları için yanındayız. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde sağlık ve eğitim birinci önceliğimizdir" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırklareli Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:08
Öğle
13:04
İkindi
16:15
Akşam
18:50
Yatsı
20:10

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Bulvar Eczanesi
Merkez
Ece Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Yeşim Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.