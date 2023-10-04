13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması ödül töreni

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara yerleşkesinde düzenlenen 13. Tarım ve Orman İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenine, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Yumaklı, açılışta yaptığı konuşmada, bu yılki yarışmayı, tarımsal üretimin önemini vurgulamak için "Sen üret yeter" sloganıyla düzenlediklerini, amaçlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılında üretimi ve üreticiyi ön plana çıkarmak olduğunu vurguladı.

Hayatın her alanıyla iç içe olan tarım ve ormanın sanattan ayrı düşünülemeyeceğini belirten Yumaklı, söz konusu yarışmayı, Anadolu'da tarımın kültürünü ölümsüzleştiren bir misyon olarak gördüklerini dile getirdi.

Yumaklı, yarışmanın, toprağın, ormanın, suyun ve doğal kaynakların önemi konusunda duyarlılığı arttırdığını ifade ederek, "13 yılda yarışmaya 7 bin 938 katılımcı, toplam 35 bin 415 eserle başvuru yapmış. Bu eserler arasından 224 eser ödül almaya hak kazanmış ve 1599 eser de sergilenmeye değer görülmüş." diye konuştu.

Yarışmada yer alan eserlerin, yerli ve yabancı turistlerin de görmesini sağlamak adına İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara'daki havalimanlarında sergileneceği bilgisini veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Gençlere bir müjde vermek istiyorum. Bakanlık olarak 13 yıllık fotoğraf yarışması tecrübesinin ardından yeni bir sanatsal etkinliği hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu yıl içerisinde duyurusunu yapmayı planladığımız kısa film yarışması ile dijital çağda Bakanlığımızı TEKNOFEST gençliğiyle tekrar buluşturacağız. Gençlerimizi şimdiden buna hazırlanmaya davet ediyorum. Sadece bu ilgiler sanatsal alanda kalmasın. Gençlerimizin dinamizmine, enerjisine ve yeteneğine bütün sektörlerin ihtiyacı var ama tarım sektörünün daha çok ihtiyacı var."

"DÜNYA NÜFUSUNUN 4'TE 3'Ü KURAKLIKTAN ETKİLENECEK"

Bakan Ersoy da tarım, gıda ve ormanın her geçen gün daha da önemli hale geldiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin, gıda güvenliğine yönelik birçok önlem aldığını ve tahıl yollarının güvenliği için önemli siyasi adımlar attığını hatırlattı.

Birleşmiş Milletler 2022 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu'nda iklim değişikliği nedeniyle 2050'ye kadar dünya nüfusunun 4'te 3'ünün kuraklıktan etkileneceğinin belirtildiğine işaret eden Ersoy, Tarım ve Orman Bakanlığınca bu konulara dikkat çeken bir fotoğraf yarışmasının düzenlenmesinin önemini vurguladı.

Bakan Ersoy, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başta dereceye girenler olmak üzere tüm katılımcıları tebrik etti.

Yarışmada, genel kategoride 1'incilik ödülünü Ekrem Şahin, 2'ncilik ödülünü AA foto muhabiri Mahmut Serdar Alakuş, Tarım ve Orman Bakanı özel ödülünü ise Mehmet Aslan aldı. Törende ayrıca, Çiftçi-Üretici kategorisinde Yücel Albayrak, "Sen üret yeter" tema kategorisinde Gazi Aydın, Öğrenci kategorisinde İsmail Serhat Şahin, DenizBank çalışanları kategorisinde Meral Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları kategorisinde de Erdoğan Karacabey ödül almaya hak kazandı.

Yumaklı ve Ersoy, ödül takdiminin ardından fotoğrafların sergilendiği alanı gezdi.

