2028 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesinde geri sayım sürerken kura çekimi için torbalar şekillendi. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 6 Aralık Pazar günü TSİ 20.00'de çekilecek kura ile ay-yıldızlı ekibin eleme grubundaki rakipleri kesinlik kazanacak.
54 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekiminde 6 grup 5 takımlı, diğer 6 grup ise 4 takımlı olarak oluşturulacak. A Milli Takım kura çekimine 2. torbadan dahil olacak ve 1, 3 ve 4. torbalardaki rakiplerinin yanı sıra grubun 5 takımlı olması durumunda 5. torbadan da bir ekiple karşılaşacak.
Mart 2027'de başlayıp Kasım 2027'de tamamlanacak grup aşamasının ardından 12 grubun lideri doğrudan EURO 2028 finallerine bilet alacak. Grup ikincileri arasından en iyi 8 takım da turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde ederken, kalan biletler play-off maçları sonucunda sahiplerini bulacak.
İngiltere
Portekiz
Fransa
Almanya
İspanya
Belçika
Hollanda
Norveç
Yunanistan
İtalya
Danimarka
Hırvatistan
Galler
Sırbistan
Türkiye
Çekya
İsviçre
İsveç
Avusturya
Kuzey İrlanda
Slovenya
Bosna-Hersek
Macaristan
İrlanda Cumhuriyeti
Ukrayna
İskoçya
Kosova
Polonya
İsrail
Romanya
Gürcistan
Kuzey Makedonya
Karadağ
Arnavutluk
İzlanda
Slovakya
Estonya
Belarus
Faroe Adaları
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Finlandiya
Moldova
Ermenistan
Bulgaristan
Kazakistan
Lüksemburg
Litvanya
San Marino
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