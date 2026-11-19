2028 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesinde geri sayım sürerken kura çekimi için torbalar şekillendi. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 6 Aralık Pazar günü TSİ 20.00'de çekilecek kura ile ay-yıldızlı ekibin eleme grubundaki rakipleri kesinlik kazanacak.

A MİLLİ TAKIM 2. TORBADA YER ALIYOR

54 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekiminde 6 grup 5 takımlı, diğer 6 grup ise 4 takımlı olarak oluşturulacak. A Milli Takım kura çekimine 2. torbadan dahil olacak ve 1, 3 ve 4. torbalardaki rakiplerinin yanı sıra grubun 5 takımlı olması durumunda 5. torbadan da bir ekiple karşılaşacak.

KATILIM SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Mart 2027'de başlayıp Kasım 2027'de tamamlanacak grup aşamasının ardından 12 grubun lideri doğrudan EURO 2028 finallerine bilet alacak. Grup ikincileri arasından en iyi 8 takım da turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde ederken, kalan biletler play-off maçları sonucunda sahiplerini bulacak.

1.TORBA

İngiltere

Portekiz

Fransa

Almanya

İspanya

Belçika

Hollanda

Norveç

Yunanistan

İtalya

Danimarka

Hırvatistan

2.TORBA

Galler

Sırbistan

Türkiye

Çekya

İsviçre

İsveç

Avusturya

Kuzey İrlanda

Slovenya

Bosna-Hersek

Macaristan

İrlanda Cumhuriyeti

3.TORBA

Ukrayna

İskoçya

Kosova

Polonya

İsrail

Romanya

Gürcistan

Kuzey Makedonya

Karadağ

Arnavutluk

İzlanda

Slovakya

4.TORBA

Estonya

Belarus

Faroe Adaları

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

Finlandiya

Moldova

Ermenistan

Bulgaristan

Kazakistan

Lüksemburg

Litvanya

San Marino