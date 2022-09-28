"13. Uluslararası Dergi Günleri" yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Dünya Dergiler Birliğince bu yıl Mevlana İdris Zengin anısına gerçekleştirilecek "13. Uluslararası Dergi Günleri" yarın Sirkeci Tren Garı'nda okurlarla buluşacak.

Ulusal ve uluslararası dergilerin konuk olduğu, ilki 2010'da düzenlenen fuar, 2 Ekim'e kadar devam edecek.

Fanzin ve online dergilerle gençlik, okul, kurum ve kuruluşların kültürel yayın yapan dergilerin yer alacağı Dergi Günleri'nde 183 etkinlik gerçekleştirilecek.

Fuarda yarın yazar Sibel Eraslan "Bir Okuyuş Kalsın Bizden Geriye", gazeteci yazar Cihan Aktaş da "Türler Arasında Gezinti" başlıklı konuşma yapacak.

Yarın aynı zamanda 13.00'de gerçekleştirilecek açılışın ardından saat 14.00'te Turan Kışlakçı, Bekir Cantemir, Erol Erdoğan, Saadettin Acar ve Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar'ın katılımıyla "Mevlana İdris Paneli" düzenlenecek.

