AK Parti'de transferler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 belediye başkanına AK Parti rozetini takmıştı.

Partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılan 9 isim şu şekilde: Candan Yüceer – Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı (Yeni Parti), Büşra Özdemir – Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili (CHP), Sefer Karaahmetoğlu – İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Vekili (CHP), Saniye Caran – Antalya Korkuteli Belediye Başkanı (CHP), Fahri Duran – Antalya Demre Belediye Başkanı (CHP), Erdinç Altınok – Adana Yumurtalık Belediye Başkanı (CHP), Özkan Günenç – Edirne Enez Belediye Başkanı (CHP), Bülent Kara – Giresun Tirebolu Belediye Başkanı (İYİ Parti), Ramazan Karakaya – Uşak Karahallı Belediye Başkanı (CHP)

CANLI YAYINDA 5 BELEDİYE SAYDI: "AK PARTİ'YE GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bu isimlerin AK Parti'ye katılmasının ardından yeni transfer iddiaları da gündeme geldi. TGRT Haber ekranlarında konuşan Fatih Atik, 5 belediye saydı ve bu belediyelerin AK Parti'ye katılmasını beklediğini söyledi.

EN DİKKAT ÇEKENİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

"Sırada bekleyen isimler var" diyen Atik, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve sürpriz olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun AK Parti'ye geçeceğini düşünüyorum. Özgür Özel'e sürpriz olabilir. Muğla'da Menteşe ve Marmaris sırada bekliyor, onların da temasları var" şeklinde konuştu.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

ARAS 'BAĞIMSIZ KALACAĞIM' DEMİŞTİ

Aras, CHP'den istifa ettikten sonra bağımsız kalacağını söylemişti. Besim Dutlulu ise geçen gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile AK Parti iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

DUTLULU: "BİR DOSYAM OLMADIĞI GİBİ YASALARA AYKIRI BİR İŞ DE YAPMADIM"

Dutlulu yaptığı açıklamada, "Son günlerde kötü niyetli kişiler tarafından 'Besim Dutlulu'nun Akhisar ve Manisa dönemi ile ilgili çok dosyası var, korktuğu için Ak Parti’ye geçecek' şeklinde yayılmaya çalışılan dedikodulara cevaben tekrar söylüyorum, hakkımda açılmış herhangi bir soruşturmam yoktur, bir dosyam olmadığı gibi yasalara aykırı herhangi bir iş de yapmadım. Kaynağını açıklayamayacağım bir zenginleşme yaşamadım. Belediye evlerini üzerime geçirmedim. Ülkemizde oluşan bilgi kirliliğinden zaman zaman bu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum" demişti.

Bu belediyeler arasında Manisa Büyükşehir Belediyesinin ayrı bir özelliği var. Olası bir transfer durumunda Özgür Özel'in memleketi olan Manisa, Yeni Parti'den AK Parti'ye geçmiş olacak.